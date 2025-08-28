“สมศักดิ์” เปิด Safe Together HPV x Condom ดึง นศ.ขยายผลนับคาร์บ ปัดย้ายปลัด สธ. ปมสอบหมอสุภัทร

“สมศักดิ์” เดินหน้าสร้างเกราะเยาวชน Safe Together HPV x Condom ลุยฉีดวัคซีน HPV-แจกถุงยางอนามัย-ชุดตรวจ HIV ขอนักศึกษาช่วยขยายผลนับคาร์บ สร้างสุขภาพดี-อายุยืน ปัดย้ายปลัดกระทรวง ปมสอบหมอสุภัทร โอด ไม่รู้จะอยู่ได้หรือไม่
วันนี้( 28 ส.ค.)นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเกราะเพื่อเยาวชนไทย Safe Together HPV x Condom โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และ อสส. เข้าร่วม ที่อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ผู้หญิงไทยป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกจำนวนมาก ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV ในขณะเดียวกัน อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ตนจึงมีความยินดีที่ได้มาเปิดกิจกรรมสร้างเกราะเพื่อเยาวชนไทย Safe Together HPV x Condom ในวันนี้ ซึ่งนอกจากจะมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ยังมีบริการฉีดวัคซีน HPV แจกถุงยางอนามัย และชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองอีกด้วย
“ผมเชื่อมั่นว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น ตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน HPV และการงด (ลด ละ เลิก) พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ทำให้มีสุขภาพดี และเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป โดยผมขอขอบคุณ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอให้พวกเราช่วยกันยกระดับงาน ด้านการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งปากมดลูก รวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อปกป้องคุ้มครองเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป“ รมว.สาธารณสุข กล่าว
ส่วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เป็นเรื่องที่ตนอยากพูดให้กับทุกคนฟัง เพราะจะทำให้เราอายุยืน เนื่องจากถ้านับคาร์บ จะช่วยทำให้น้ำหนักลดลงได้ สุขภาพดี โดยจะทำให้เราดูดีขึ้น ผู้หญิงจะสวยขึ้น ผู้ชายจะหล่อขึ้น รวมถึงอายุจะยืน ซึ่งที่ผ่านมา ตนไม่เชื่อ แต่หลังขับเคลื่อนโครงการนี้ ก็ทำให้มั่นใจว่า สามารถช่วยให้ประชาชนสุขภาพดีได้ ดังนั้น ตนจึงอยากสื่อสารกับนักศึกษา จะได้สุขภาพดีตั้งแต่อายุยังน้อย โดยการขับเคลื่อน NCDs จะมีกลไกสำคัญคือ อสม. และ อสส. ที่จะไปสอนประชาชนนับคาร์บทั่วประเทศ ซึ่งเรามีอสม.และ อสส. 1 ล้านคน สามารถขยายผลนับคาร์บได้แล้ว 42 ล้านคน โดยถ้าบรรจุในบทเรียนได้อีก ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก
นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า กิจกรรมวันนี้ เป็นการป้องกันโรค ฉีดวัคซีน HPV ให้กับนักศึกษา รวมถึงได้รณรงค์กินเป็นไม่ป่วย ด้วยการนับคาร์บด้วย เพราะตนตั้งใจว่า สถาบันการศึกษา เมื่อรู้เรื่องนี้ ก็จะสามารถขยายผลไปยังผู้คนที่เกี่ยวข้องได้ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนักศึกษากว่า 7 หมื่นคน ซึ่งหากจำนวนนี้ ขยายไป 1 ต่อ 100 ก็จะเป็น 7 ล้านคน ซึ่งถ้าประชาชนรู้การบริโภคคาร์โบไฮเดรต ก็จะช่วยลดผู้ป่วย และลดงบประมาณได้จำนวนมาก
เมื่อถามถึงกรณีมีผู้ยื่นดีเอสไอ ตรวจสอบจัดซื้อวัคซีนและเอทีเค นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ถ้าดีเอสไอ ตรวจสอบ ก็ต้องไปถามความคืบหน้าดีเอสไอ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ เมื่อถามต่อว่า 1 ในข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนคือ ให้รมว.สาธารณสุข พิจารณาโยกย้ายปลัดกระทรวง นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จะย้ายอะไร รัฐมนตรีไม่รู้จะอยู่ได้หรือไม่ ก็ขอให้รอฟังพรุ่งนี้ ถ้ารัฐมนตรีอยู่ไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมาถามตอนนี้