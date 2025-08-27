น่านเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงรับมือพายุคาจิกิ ป้องกันชีวิตประชาชน

“ชลน่าน”ชี้“น่าน”เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำป่า-ดินโคลนถล่ม เผยผู้ว่าฯ น่านดึงทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงรับมือพายุคาจิกิป้องกันชีวิตประชาชน
นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือพายุโซนร้อน “คาจิกิ”ที่กำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือของไทยรวมทั้งจังหวัดน่าน ล่าสุดจังหวัดน่าน พร้อมผู้บริหารและทีมงานทุกฝ่ายจัดตั้งวอร์รูมกำหนดมาตรการรับมือพายุโซนร้อน “คาจิกิ”ขั้นสูงสุด โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการเหตุการณ์ มีรองผู้ว่าฯ นายอำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น พี่น้องประชาชนทุกหน่วยงาน เป็นคณะทำงาน เพื่อรับมือปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้น ทั้งการจัดเตรียมสถานที่รองรับศูนย์พักพิงในหลายพื้นที่ การเคลื่อนย้ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุคาจิกิ ไปอยู่ยังศูนย์อพยพ เตรียมความพร้อมทั้งน้ำ อาหาร รองรับผู้อพยพทุกคน ทั้งนี้จะนำประสบการณ์จากการรับมือพายุวิภามาแล้วมาเป็นแนวทางในการทำงาน
นายแพทย์ชลน่าน กล่าวด้วยว่า การเตรียมการครั้งนี้เพื่อปกป้องชีวิตพี่น้องประชาชนมากที่สุด เพราะพายุคาจิกิต่างจากวิภา เนื่องจากพายุลูกนี้จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง พื้นที่ที่ประสบกับพายุเข้าจะเป็นพื้นที่ อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา และแม่จริม ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม เพราะเป็นพื้นที่สูงมีภูเขาในพื้นที่ แม้พื้นที่ดังกล่าวจะคงสภาพของป่ามากกว่า เชื่อว่าปัญหาดินสไลด์และดินโคลนถล่มคงไม่หนักมากเหมือนครั้งน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายที่พัดเอาดินโคลนถล่มบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก
“ ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 26-28 สิงหาคม จะเป็นช่วงเฝ้าระวังสูงสุด ในการรับมือพายุ ทั้งโรงพยาบาล สถานพยาบาล การเตรียมระบบสาธารณสุขรับมือผู้ประสบภัย รวมทั้งการเตรียมการการป้องกันปัญหากลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยช่วงที่ประชาชนอพยพ เข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินในบ้านเรือนประชาชน ทางจังหวัดจัดชุดลาดตระเวนเพื่อป้องกันเหตุ ครั้งนี้เชื่อว่าการวางแผนรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อน “คาจิกิ”จะสามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดีสามารถลดความสูญเสียได้อย่างแน่นอน” นายแพทย์ชลน่าน กล่าว