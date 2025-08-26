“หมอมิ้ง” แจง “อิ๊งค์” Zoom ถก ครม.เลี่ยงเจอสื่อถามหวั่นกระทบรูปคดี “อ้วน” ยันไม่มีพูดการพิจารณาศาล

เลขาฯ นายกฯ โร่แจง “อิ๊งค์” Zoom ร่วมถก ครม. เลี่ยงเจอสื่อจ้องถามเยอะ หวั่นกระทบรูปคดี “ภูมิธรรม” นำให้กำลังใจ เจ้าตัวหวังโอกาสได้กลับมา หากศาลตัดสินทิศทางที่ดี ยันนายกฯไม่ได้พูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของศาล
วันนี้ (26 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.55 น. นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ว่า จากที่มีข่าวออกไปเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรี ที่พูดอะไรเกี่ยวข้องกับศาล ขอยืนยันว่า ในข้อเท็จจริงนายกรัฐมนตรีทราบดีว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และที่ตัดสินใจเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบซูม เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคำถามนักข่าว ที่อาจจะมีคำถามมาก เพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนต่อรูปคดี
“และในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจากมีวาระที่เกี่ยวข้องที่จะต้องอธิบายชี้แจงจึงต้องมาทำหน้าที่ตรงนั้น และในช่วงท้ายของการประชุม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีและข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม และหากมีการตัดสินไปในทางที่ดี ก็มีโอกาสที่จะกลับมา ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของศาล เพราะนายกรัฐมนตรีทราบดีว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา” เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าว