“สมศักดิ์”ชี้ NCDs ตัวแม่ทำคนไทยป่วย ดัน “นับคาร์บ” ลดแออัด รพ. เตรียมห้ามต้มกระท่อมขายข้างทาง

“สมศักดิ์” ดัน “นับคาร์บ” ปราบ NCDs ลดผู้ป่วย-ลดแออัด รพ. เตรียมห้ามต้มกระท่อมขายข้างทาง หลังพบผสมยาแก้ไอจนเป็นของเสีย พร้อมรับฟังข้อเสนอกำหนดชั่วโมงทำงานแพทย์ ย้ำคุณภาพบริการปชช.มาก่อน
วันที่ 25 ส.ค. 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ครั้งที่ 7/2568 โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสวรส. ศ.บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ สวรส. กระทรวงสาธารณสุข
นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า ผลสำรวจสุขภาพคนไทยสอดคล้องกับนโยบายกระทรวง โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เกิดจากการกินซึ่งคิดเป็นกว่า 167 ล้านครั้ง จากผู้ป่วยนอกบัตรทอง 30 บาท 220 ล้านครั้ง ถือเป็น “ตัวแม่” ที่ทำให้คนไทยป่วยหนัก ตัวอย่างเช่น ภาคอีสานพบอัตราเบาหวานสูงสัมพันธ์กับการบริโภคข้าวเหนียว ซึ่งมีน้ำตาลสูง จึงเสนอแนวทางเปลี่ยนไปบริโภคข้าว กข.43 ที่น้ำตาลต่ำกว่า พร้อมดันนโยบาย “นับคาร์บ” ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า 42 ล้านคน ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ได้กว่า 787 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังเตรียมห้ามการ ต้มกระท่อมขายข้างทาง หลังพบการนำไปผสมยาแก้ไอจนกลายเป็นสารอันตราย แม้กระท่อมจะมีคุณค่าทางการแพทย์ในตัว แต่ถูกใช้ผิดวิธีจนเสียของ โดยนายสมศักดิ์ระบุว่าได้หารือกับ รมว.ยุติธรรมแล้ว เพื่อออกมาตรการดังกล่าว
ขณะเดียวกัน ยังตอบข้อเสนอของ นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ส.ว. ที่เสนอร่าง พ.ร.บ.กำหนดชั่วโมงทำงานบุคลากรทางการแพทย์ว่า ยินดีรับฟัง แต่สิ่งสำคัญคือคุณภาพงานและบริการประชาชน ทั้งนี้กระทรวงฯ เน้นการลดภาระงานด้วยการป้องกันโรค NCDs ตั้งแต่ต้นเหตุ ควบคู่กับการเสริมบริการ เช่น มินิคลินิก, เทเลเมดิซีน, ดึงหมอเกษียณ และความร่วมมือจากเอกชน เพื่อบรรเทาปัญหาบุคลากรขาดแคลนและลดความแออัดในโรงพยาบาล