“ทบ.” เตรียมสรรพกำลังรับมือพายุ “คาจิกิ” พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

ทบ.พร้อมรับมือพายุ “คาจิกิ” มทบ.38 ตรวจเข้มกำลังพล-ยุทโธปกรณ์เต็มสูบ จัดชุดแพทย์–เรือกู้ภัยกระจายประจำพื้นที่เสี่ยง จ.น่าน ตั้ง War Room บูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพบก โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 38 (ศบภ.มทบ.38) พลตรีบุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 38 ตรวจความพร้อมกำลังพล ยานพาหนะ และเครื่องมือ เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์อิทธิพลพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดน่าน อาจก่อให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ โดยได้วางมาตรการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และแผนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ดังนี้
ด้านกำลังพล กรมทหารพรานที่ 32 และ ม.2 พัน.10 จัดกำลังพล จำนวน 10 ชุดปฏิบัติการ เข้าดูแลพื้นที่ อ.ท่าวังผา, อ.ปัว, อ.เชียงกลาง, อ.สองแคว, อ.ทุ่งช้าง, อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ โดยมี พ.อ.ปิยะพงษ์ พรดา ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32 เป็นผู้กำกับดูแล
มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพล จำนวน 10 ชุดปฏิบัติการ เข้าดูแลพื้นที่ อ.เมือง, อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข โดยมี พ.อ.เรืองฤทธิ์ ราชอินทร์ รอง เสธ.มทบ.38 เป็นผู้กำกับดูแล, กองพันทหารม้าที่ 2 กรมทหารม้าที่ 15 (ม.2 พัน.15) จัดกำลังพล จำนวน 8 ชุดปฏิบัติการ เข้าดูแลพื้นที่ อ.แม่จริม, อ.นาหมื่น, อ.นาน้อย และ อ.เวียงสา โดยมี พ.ท.ธัณชพัทธ์ สอนถม ผู้บังคับกองพัน เป็นผู้กำกับดูแล, โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จัดชุดเสนารักษ์ 10 ชุด เตรียมพร้อมด้านการแพทย์และการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมและภารกิจช่วยเหลือประชาชน มทบ.38 ได้ขอรับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์สำคัญ จากกรมการทหารช่าง: เรือยางติดเครื่องยนต์ 2 ลำ และเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ 3 ลำ พร้อมพลประจำเรือ โดยจะเคลื่อนย้ายมาถึง มทบ.38 ในวันจันทร์ที่ 25 ส.ค.68 จากกองพลพัฒนาที่ 3 มีรถยนต์บรรทุกพร้อมเรือยนต์กู้ภัย 2 ลำ และเรือเจ็ตสกี 2 ลำ พร้อมพลประจำเรือ โดยจะมาถึง มทบ.38 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค.68
ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 น. ได้มีการตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ณ ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน โดยได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์สนับสนุนในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ 1. พื้นที่โซนเหนือ (อ.ท่าวังผา, อ.ปัว, อ.เชียงกลาง, อ.สองแคว, อ.ทุ่งช้าง, อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ) จัดรถยนต์บรรทุกพร้อมเรือยนต์กู้ภัย 1 ลำ เรือยางติดเครื่องยนต์ 1 ลำ เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ 1 ลำ ชุดแพทย์ 3 ชุด (โดยมี ร.ท.ญ.ณัฐนิชา แอฤทธิ์ เป็นผู้ควบคุม) เข้าที่ตั้ง ณ บก.ฉก.ทพ.32 บ้านปราง อ.ปัว
2. พื้นที่ อ.ภูเพียง จัดเรือพระราชทาน 1 ลำ เรือยางติดเครื่องยนต์ 1 ลำ เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ 1 ลำ ชุดแพทย์ 3 ชุด เข้าที่ตั้ง ณ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
3. พื้นที่ อ.เมืองน่าน จัดเรือพระราชทาน 2 ลำ เรือยางติดเครื่องยนต์ 1 ลำ เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ 1 ลำ เรือเจ็ตสกี 2 ลำ ชุดแพทย์ 4 ชุด เข้าที่ตั้ง ณ ร้อย.มทบ.38 ม.2 พัน.15 จัดตั้งศูนย์พักพิง สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ จำนวน 120 คน และสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 ส.ค.68 เป็นต้นไป
โดยการทำงานเป็นการบูรณาการหน่วยงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มีคำสั่งจัดตั้ง War Room เพื่อกำกับดูแลและบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน โดยได้มอบหมายให้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นผู้วางแผนและควบคุมการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน