"วีรพัฒน์" ฟันธง "แม้ว" รอดคดี 112 ถ้อยคำไม่เข้าองค์ประกอบ โบ้ยทหารกดดันทำคดีหรือไม่

นายแบกเพื่อไทย มอง "ทักษิณ" รอดคดี 112 เหตุ ถ้อยคำไม่เข้าข่ายองค์ประกอบ สงสัย ทหารกดดันให้ดำเนินคดีหรือไม่
วันที่ (21 สิงหาคม) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่รัฐสภา นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นักกฎหมายอิสระ กล่าวถึงกรณีศาลอาญานัดตัดสินนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ว่า น่าจะมีโอกาสพ้นผิด จำได้ว่าในวันที่เกิดเหตุ ตนอ่านข่าวและดูถ้อยคำแล้ว ไม่น่าจะเข้าองค์ประกอบความผิด ก็ให้ศาลพิจารณาไปตามพยานหลักฐาน อย่าลืมว่ากระบวนการยุติธรรมในขณะนั้นไม่ปกติ ถูกทหารกดดันให้ไปดำเนินคดีหรือไม่