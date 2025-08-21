“นฤมล” เผย บอร์ดสกสค.เคาะตั้งสหกรณ์กลางแก้หนี้ครู จ่อชงครม.อนุมัติแสนล.เชื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รมว.ศธ. เผย บอร์ด สกสค. ไฟเขียวตั้ง 'สหกรณ์กลาง'แก้ปัญหาหนี้สินครู จ่อชง ครม.อนุมัติทุนสำรอง 1 แสนล้าน มั่นใจ คุณภาพชีวิตครูจะดีขึ้น
เมื่อวันที่ (21 ส.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2568 ว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบหลักการของโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการศึกษาข้อมูลและจัดทำรายละเอียดของโครงการ เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป พร้อมขอให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้สอดคล้องกัน รวมทั้งได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนของสำนักงาน สกสค. ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2567 และเห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2569
ที่ประชุมฯ ยังรับทราบประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การติดตามทรัพย์สินคดีฟอกเงิน 3 คดี ภายหลังศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค., การติดตามคดีภายหลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว กรณีร่วมลงทุนโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนกับบริษัทหนองคายน่าอยู่ จำกัด และกรณีคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษตามโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. อนุมัติซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับบริษัทบิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด
สำหรับโครงการจัดตั้งสหกรณ์กลาง สกสค.จะดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันการเงิน ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของรวมหนี้ทั้งระบบจะเป็นการโอนหุ้น และโอนหนี้ พร้อมกับการันตีอัตราดอกเบี้ยต่ำให้ในการปรับโครงสร้างหนี้
โดยเฟสแรกจะเปิดให้ครูลงทะเบียนในเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งได้กำหนดวงเงินทุนสำรองสำหรับปล่อยกู้ประมาณ 1 แสนล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีแรก 0% ไปจนถึงปีที่ 4 ดอกเบี้ยไม่เกิน 4% เพื่อลดภาระหนี้ครู รวมถึงงบประมาณที่จะต้องนำมาชดเชยกรณีที่มีการลดหย่อนดอกเบี้ยให้แก่ครูที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ในปีแรก 0% ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท จะเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาด้วยเช่นกัน
“ขอฝากคณะกรรมการ สกสค.เป็นความหวังให้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานอยู่และเกษียณอายุราชการแล้ว สำหรับการแก้ปัญหาหนี้สินครู ดิฉันต้องการให้ครูทุกคนได้เข้าอบรมหลักสูตรวางแผนทางการเงิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้ในอนาคต อีกทั้งสหกรณ์กลาง สกสค.จะดำเนินตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะนำเข้าระบบเครดิตบูโรด้วย“ศ.ดร.นฤมล กล่าว