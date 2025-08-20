สสว. MOU พันธมิตร จัด Boost Lab เสริมแกร่ง SME เดินหน้า SME Privilege ต่อเนื่อง

สสว. ลงนามความร่วมมือ 3 หน่วยงาน หนุน “SME Privilege” มอบสิทธิพิเศษจากพันธมิตรเสริมแกร่ง SME พร้อมจัด Boost Lab พัฒนาการสร้างเครือข่าย พัฒนากลยุทธ์และการพัฒนาแบรนด์ครอบคลุมทุกมิติ
นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าในวันนี้ สสว. ได้ลงนามร่วมกับพันธมิตร 3 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมอินฟูลเอนเซอร์ หรือ TITA, บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด หรือ WRS และ บริษัท ซีซ์นอน แอดไวซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือภายใต้งานเผยแพร่สิทธิประโยชน์ให้แก่ MSME ที่รู้จักกันทั่วไปว่า SME Privilege ซึ่งมุ่งเน้นการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการ 3 มิติหลัก คือ ส่วนลดสินค้าและบริการ ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน จนถึงปัจจุบันนี้ สสว. ได้ทำความร่วมมือแล้วจำนวน 55 หน่วยงาน และได้มอบสิทธิพิเศษอย่างหลากหลายให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 3 หน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือในวันนี้เป็นการลงนามในลักษณะเครือข่าย ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมหรือแสวงหาแนวทางให้สิทธิพิเศษแก่ SME ร่วมกัน
นางสาวปณิตา กล่าวต่อว่า กิจกรรม SME Privilege Connect: SME Boost Lab ครั้งที่ 3 การสร้างเครือข่าย พัฒนากลยุทธ์ และการพัฒนาแบรนด์เพื่อการเติบโตระดับประเทศ ที่จัดขึ้นในวันนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง สสว. ตระหนักว่าการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแรง การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน และการสร้างแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถือนั้น ล้วนเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ SME สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง โดย สสว. มุ่งมั่นในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการในแต่ละช่วงของการเติบโต นำไปสู่การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
“กิจกรรม Boost Lab ในวันนี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ สสว. กับ 3 หน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือกันในวันนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ และมีบริการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยขณะนี้ยังมีหน่วยงานพันธมิตรที่ต้องการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการ แจ้งความประสงค์ขอทำความร่วมมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะสามารถมอบให้ SME ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ให้ความสนใจร่วมกิจกรรม SME Privilege เพิ่มมากขึ้นด้วย
โดยหลายกิจกรรมที่มีการคัดเลือกการเข้าร่วมงานก็มีผู้ประกอบการสมัครเข้ามาจำนวนมาก อาทิ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ ทำให้ต้องหารือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มกิจกรรมหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการให้มากขึ้นด้วย และอยากให้ผู้ประกอบการคอยติดตามข่าวสารกัน เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจได้ตามความต้องการ โดยปีนี้มีการปรับปรุงช่องทางการใช้สิทธิพิเศษด้วยการให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SME Connext ของ สสว. ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย และยังจะทำให้เจ้าหน้าที่ของ สสว. สามารถให้บริการได้ทั่วถึง รวมถึงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว” รักษาการ ผอ.สสว. กล่าว