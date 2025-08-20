“ทนายเชาว์” บุกกองปราบฯ ทวงคดีอธิบดีศาลลวนลามเจ้าหน้าที่หญิงบนรถไฟ กว่า 1 ปี ไม่คืบ ยื่นมติ ก.ต.ไล่ออกเป็นหลักฐานในสำนวน

“ทนายเชาว์” บุกกองปราบฯ ทวงถามความคืบหน้าคดีอธิบดีศาลลวนลามเจ้าหน้าที่หญิง บนขบวนรถไฟสายกรุงเทพ-เชียงใหม่ หลังคดีอืดกว่าหนึ่งปี ยังไม่ส่งฟ้อง พร้อมยื่นมติ ก.ต.ไล่ออกอธิบดีฉาว เป็นพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวน
วันนี้ (20 ส.ค.) เวลา 10.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเชาว์ มีขวด ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์สาวที่ถูกอธิบดีผู้พิพากษาศาลคนหนึ่งลวนลาม หมายจะข่มขืน บนขบวนรถไฟสายกรุงเทพ-เชียงใหม่ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึง ผู้บังคับการปราบปราม เพื่อเร่งรัดคดี หลังจากได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาไปเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 67 ผ่านไปปีกว่า คดีอืดยังไม่สามารถสรุปสำนวนส่งพนักงานในการฟ้องคดีต่อศาล ทั้งที่พยานหลักฐานแน่น
นายเชาว์ กล่าวว่า ตามที่น างสาว ส.(นามสมมติ) ได้แจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 4 กองบังคับการกองปราบ ให้ดำเนินคดีกับนาย ย. (นามสมมติ) อธิบดีศาล ในความผิดฐานกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายและความผิดอื่นตามที่ปรากฏในทางสอบสวน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลาได้ล่วงเลยไป 1 ปีเศษแล้ว แต่พนักงานสอบสวนยังไม่สามารถสรุปสำนวนเพื่อส่งพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลแต่อย่างใด ประกอบกับขณะนี้มีข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้กล่าวหาได้ร้องเรียนต่อประธานศาลฎีกาและคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมให้สอบสวนลงโทษทางวินัยแก่อธิบดีคนดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่า ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 20/2568 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเรื่องพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการ 1 ราย คือ อธิบดีคนดังกล่าว กรณีกระทำการในลักษณะคุกคามทางเพศ ทำร้ายร่างกาย และทำให้ทรัพย์สินของผู้ร้อง ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความเสียหาย อันเป็นพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสม ทำให้เสียเกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และจริยธรรมของข้าราชการตุลาการตามที่ ก.ต. กำหนด เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ
นายเชาว์ ในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจ ผู้เสียหาย จึงมายื่นหนังสือถึงผู้บังคับการปราบปรามเพื่อกำชับพนักงานสอบสวนเร่งรัดการพิจารณาคดีนี้โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ผู้กล่าวหา (ผู้เสียหาย) ควรจะได้รับจากกระบวนการสอบสวนโดยรวดเร็วและเป็นธรรม และยื่นมติ ก.ต.ดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคดีด้วย