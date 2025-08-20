“อรรถกร” คุมเข้มส่งออกทุเรียนไทยไปจีน ล็อกมาตรฐาน-ป้องกันปัญหาซ้ำรอย

“อรรถกร” คุมเข้มส่งออกทุเรียนไทยไปจีน ล็อกมาตรฐาน วางหมากป้องกันปัญหาซ้ำรอย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นตลาดจีน
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนย้อมสีไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 13/2568 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ได้แก่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายถาวร ทันใจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในฐานะประธานคณะทำงาน) นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ.
โดยที่ประชุมได้ติดตามมาตรการควบคุมการปนเปื้อนสารห้ามใช้ในทุเรียนผลสดส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมกันถอดบทเรียน วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคที่ผ่านมา เพื่อวางแผนรองรับฤดูกาลส่งออกในปีถัดไป พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำแผนภาพรวมที่ชัดเจน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนไทย สร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้า รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการเตรียมมาตรการส่งออกลำไยไปจีนอีกด้วย