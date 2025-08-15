กก.สรรหากรรมการองค์กรอิสระเคาะ “อนันต์ -ณรงค์” นั่ง กกต.แทน “อิทธิพร-ศ.สันทัด” ที่ครบวาระ

กก.สรรหา กรรมการองค์กรอิสระเคาะ “อนันต์ -ณรงค์” เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กกต. แทน “อิทธิพร-ศ.สันทัด” ที่ครบวาระ 12 ส.ค.68
วันนี้ (15 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการองค์กรอิสระ ที่มีประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และผู้แทนจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2 คน คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ นายณรงค์ รักร้อย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยหลังจากนี้กระบวนการส่งรายชื่อให้สมาชิกวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป
ทั้งนี้ด้วยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ให้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 120 วัน ก่อนที่กรรมการจะครบวาระ