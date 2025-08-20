“บิ๊กป้อม” เยี่ยมให้กำลังทหารรักษาตัว รพ.พระมงกุฏ บอกยืนอยู่ข้างเสมอ น้องเจ็บพี่ก็เจ็บ

พล.อ.ประวิตร รุดให้กำลังใจทหารบาดเจ็บจากการสู้รบตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ณ รพ.พระมงกุฎ บอกยืนอยู่ข้างน้องๆ เสมอ น้องเจ็บพี่ก็เจ็บ
วันนี้ (20 ส.ค.) เวลา 08.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ อดีต ผบ.ทบ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายทหาร 8 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บ จากสถานการณ์การสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้เข้ามาพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ โดย พล.อ.ประวิตร ได้สอบถามถึงอาการบาดเจ็บ และกล่าวให้กำลังใจ กับ ทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 8 นาย ความว่า
“วันนี้ผมมาในฐานะพี่คนหนึ่ง ที่เคยทำงานกับน้องๆ ทหารทุกคน ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องหัวใจของคนเคยร่วมรบ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ผมเสียใจที่น้องๆ ต้องบาดเจ็บ แต่ก็ภูมิใจที่ทุกคนยังยืนหยัดปกป้องประเทศชาติอย่างกล้าหาญ อยากให้กำลังใจ ขอให้หายไวๆ อยากบอกว่าชาติบ้านเมืองยังยืนอยู่ได้ เพราะความเสียสละของน้องๆ ทุกคน ไม่ต้องห่วงเรื่องอื่น ห่วงสุขภาพให้มากๆ พี่จะยืนอยู่ข้างๆ เสมอ เห็นน้องๆ เจ็บ ผมก็เจ็บด้วย เพราะผมเองก็เคยผ่านสนามรบ ผมรู้ดีว่าการเสียสละทุกครั้ง มันมีราคาที่ต้องจ่าย แต่สิ่งที่น้องๆ ทำให้ชาติ มันมีค่ามากกว่าคำพูดใดๆ อยากฝากถึงครอบครัวทหาร ว่า ลูกหลานของท่านไม่ได้เจ็บฟรี ทุกหยดเลือดคือเกียรติยศของกองทัพและของชาติ ผมจะอยู่เคียงข้าง ให้เกียรติ และไม่ลืมความเสียสละนี้”
พล.อ.ประวิตร ได้มอบกระเช้าของเยี่ยม และเงินจำนวนหนึ่ง ให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัว เพื่อไว้รักษาตัว และถูกส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ