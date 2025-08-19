ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง 5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม จำนวน 5 คน
วันนี้ (วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2568) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม จำนวน 5 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเนื่องจากขอลาออก และดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้
1. ศาสตราจารย์พิเศษ พล ธีรคุปต์
2. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์
3. นายพิพัฒน์ เหล่าวัฒนบัณฑิต
4. นายปราโมช รังสรรค์วิจิตร
5. นายณฏฐพล วุฒิพันธุ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป