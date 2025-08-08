มท.ผนึกกำลังทหารเร่งเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัย 100% ก่อนส่งประชาชนกลับบ้าน

น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) ว่า ที่ประชุม ศบ.ทก. หารือถึงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา โดยภารกิจสำคัญของรัฐบาล คือการดูแลความปลอดภัยและพาประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยกว่า 22,600 คน กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 7 จังหวัด และมีศูนย์พักพิง 353 แห่ง ใน 4 จังหวัด ซึ่งศูนย์พักพิงดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ฝ่ายความมั่นคงเร่งดำเนินการเก็บกู้จรวด BM-21 ที่ยังหลงเหลือในพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่มีความปลอดภัย ในการเตรียมกลับบ้าน
นอกจากนี้ ทุกส่วนได้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ในบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าสำรวจได้ เพราะสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการเยียวยาทุกมิติ ทั้งการฟื้นฟูชีวิต ทรัพย์สินที่เสียหาย โดยการพาประชาชนที่ได้รับผลกระทบกลับบ้าน กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยทหารในพื้นที่ว่าพื้นที่ใดที่มีความปลอดภัยเพียงพอเพื่อให้ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ หากได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยจะพิจารณาให้กลับได้ทันที โดยอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับประชาชน