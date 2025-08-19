“เดชอิศม์” รออธิบดีที่ดินคนใหม่จัดการ “เขากระโดง” อ้างที่ดินอัลไพน์ผ่านหลายมือต้องรอเป็นทอดๆ

“เดชอิศม์” รออธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ จัดการ “เขากระโดง” ชี้ ที่ดินอัลไพน์ผ่านหลายมือ ต้องไล่เป็นทอดๆ รับ ต้องนำคำสั่งเดิมมาดูใหม่หมด ปัดเร่งทำหวังให้เสร็จก่อน 29 ส.ค.นี้
วันนี้ (19 ส.ค.) นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนที่ดินเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ว่า ไว้พูดหลังอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ก่อน เพราะเป็นหน้าที่ของอธิบดีคนใหม่ ส่วนจะรวมเรื่องที่ดินอัลไพน์ด้วยหรือไม่นั้น ก็จะดูทั้งประเทศที่มีปัญหาทั้งหมด
ส่วนวางหลักทวงคืนที่ดินอัลไพน์และเขากระโดงอย่างไร นั้น นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ที่ดินหลวงทุกตารางนิ้ว ต้องเอามาเป็นของหลวงให้ได้ และทุกตารางนิ้วต้องทำเอกสารสิทธิให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด และหากอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ สามารถสั่งการได้เลยหรือไม่ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า สั่งได้ทุกเรื่องทุกแปลงทั่วประเทศ
สำหรับความคืบหน้ากรณีที่ดินอัลไพน์ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ต้องไปดู เพราะเดิมมีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด แต่เจตนาเขาบริจาคให้วัด ซึ่งผ่านมือมา 3-4 ทอด ต้องไล่ไปดูเป็นทอดๆ
ส่วนที่บริษัทของครอบครัวหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย จะฟ้องรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เซ็นเพิกถอนที่ดิน นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ตนเองดูไว้แล้ว แต่ขอรอให้อธิบดีกรมที่ดินคนใหม่โปรดเกล้าฯ ก่อน และ จะนำคำสั่งเดิมมาทบทวนอีกครั้ง หรือไม่ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ต้องเอามาดูใหม่หมด เรื่องไหนที่ผิดพลาดหรือถูกต้องมันเทียบเคียงกันได้หมด
ส่วนจะต้องนำกรณีที่ดินแรนโช ชาญวีร์ ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มาพิจารณาร่วมด้วยหรือไม่ นั้น นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ทั้งประเทศ ทุกจังหวัดหมดเลย
ทั้งนี้ ที่มีการเชื่อมโยงด้วยสถานการณ์การเมืองขณะนี้ จึงต้องรีบทำเรื่องเหล่านี้ให้เสร็จก่อนวันที่ 29 ส.ค. นี้นั้น นายเดชอิศม์ ปฏิเสธว่า ไม่มี ส่วนตัวเชื่อว่า วันที่ 29 ส.ค.จะไม่มีผลอะไร ทำงานปกติ ไม่ได้เร่งรีบอะไร ไม่ได้เอาเรื่องไทม์ไลน์การเมืองมาเกี่ยว