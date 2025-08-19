โฆษกวิปวุฒิฯ ปัดข่าว ส.ว.เสียงข้างน้อยถูกข่มขู่ให้ถอนชื่อคำร้องยื่นศาล รธน.พิจารณาสถานะ 136 ส.ว. ย้ำไม่จริง ไม่มีทั้งการจ่ายเงินหรือกดดันทางร่างกาย ระบุผู้ถอนชื่อยอมรับเข้าใจผิดในสาระสำคัญ พร้อมยืนยันวุฒิสภาใช้ปัญญาไม่ใช่กำลัง
วันนี้(19 ส.ค.) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการประสานงาน (วิป) วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ส.ว.เสียงข้างน้อยระบุว่าถูกข่มขู่ หลังร่วมล่ารายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ ส.ว. 136 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ ว่าไม่มีการข่มขู่ ไม่มีการจ่ายเงินแน่นอนพร้อมย้ำว่า ส.ว. มาจากการเลือกโดยประชาชนกลุ่มอาชีพ และเชื่อว่าทุกคนสุจริต
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า กรณีมีการกล่าวหาว่ามีการโทรศัพท์ไปข่มขู่เพื่อให้ถอนชื่อ เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล แต่ข้อเท็จจริงไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว อีกทั้งผู้ที่ถอนชื่อได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วว่าเป็นความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ จึงจำเป็นต้องถอนชื่อ ขณะที่กรณีปลอมลายมือชื่อ ได้มีการลงบันทึกประจำวันและแจ้งความดำเนินคดีไว้เรียบร้อยแล้ว และต่อไปจะเป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนข้อครหาว่า เวลาเสียงข้างน้อยเสนอเรื่องในที่ประชุมมักถูกกดดันจนถึงขั้นจะมีการทำร้ายร่างกาย นายพิสิษฐ์ ยืนยันชัดว่า “โอ้ย เรื่องแบบนี้ไม่มีจริงๆ ไม่มีการทำร้ายร่างกาย เป็นสภาที่ไม่ได้ใช้กำลัง แต่ใช้ปัญญา” พร้อมย้อนถามว่าผู้ที่พูดเช่นนั้นอาจเป็นการคิดเองเออเอง แต่ตนขอการันตีว่า “ไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นแน่นอน”