ส่อแห้ว! รายชื่อสว.ส่อไม่ครบ 20 ยื่นศาลรธน.วินิจฉัย 136 ส.ว.สายสีน้ำเงิน เหตุ “ปลอมชื่อ-ถอนชื่อ”

ส่อวืด! รายชื่อ ส.ว. ยื่นศาล รธน. ไม่ครบ 20 คน เหลือแค่ 18 คน หลังเจอเหตุ “ปลอมชื่อ-ถอนชื่อ” ปมยื่นวินิจฉัย 136 ส.ว.สายสีน้ำเงิน
เมื่อวันที่ (7 สิงหาคม 256 ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาว่า ความพยายามของกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อิสระ ที่เข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภา นายมงคล สุระสัจจะ เพื่อให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.ว. จำนวน 136 คน อาจไปไม่ถึงฝั่ง หลังเกิดปัญหารายชื่อผู้ร่วมลงนามไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
โดยล่าสุด พันเอกหญิงธณตศกร บุศราคม ส.ว. ทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภา ขอถอนรายชื่อออกจากคำร้องดังกล่าว โดยระบุว่า “เข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญของการร่วมเสนอชื่อ”
รวมถึงนายเดชา นุตาลัย สว. ก็ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความถึงเลขานุการวุฒิสภา ยืนยันว่าในเอกสารคำร้องดังกล่าว ไม่ใช่ลายมือชื่อของตน และตนยังไม่เห็นรายละเอียดคำร้อง
นอกจากนี้ นายธณัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี ก็ได้แจ้งความที่ สน.บางโพ ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.เพื่อยืนยันว่าไม่ได้ลงชื่อในคำร้อง และไม่เคยเห็นเอกสารดังกล่าว
สถานการณ์นี้ทำให้รายชื่อผู้ร่วมยื่นคำร้องเหลือเพียง 18 คน ไม่ครบ 20 คน ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รัฐธรรมนูญกำหนด ส่งผลให้ประธานวุฒิสภาไม่สามารถดำเนินการส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการวุฒิสภาได้ลงทะเบียนรับหนังสือยื่นคำร้องไว้ในวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 12.04 น. ภายใต้เลขรับที่ 6506 แต่ภายหลังพบความไม่ถูกต้องในรายชื่อผู้ร่วมเสนอ ทำให้การยื่นคำร้องครั้งนี้อาจตกไปโดยปริยาย