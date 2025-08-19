“นฤมล”ร่วมงานครบรอบ 84 ปี สอศ. หนุน เงินเดือนอาชีวะเทียบเท่า ป.ตรี พร้อมขอบคุณ Fix it Center ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ ปชช.

วันนี้( 19 ส.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าพรรคกล้าธรรม(กธ.)พร้อมด้วย น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.),นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 84 ปี
โดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวให้โอวาทเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า ในสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ร่วมงานกับอาชีวะในช่วงส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แต่ปัญหาที่สำคัญในวันนั้นคือ บริษัทยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศที่มาลงทุนในเขต EEC ต้องการแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ซึ่งจำนวนวิศวกรและช่างเทคนิคของเรา ยังห่างไกลจากสิ่งที่เขาต้องการมาก โดยเขาต้องการวิศวกรและช่างที่มาจากวิทยาลัยอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิค ต่าง ๆ เขาต้องการคนที่ทำงานได้เลย ทำเป็น รู้ว่าจะแก้ปัญหาหน้างานได้อย่างไร
“ปัญหาและอุปสรรคของเด็กที่เรียนอาชีวะ เมื่อจบในระดับชั้น ปวช.และ ปวส.ปรากฏว่า เงินเดือนเริ่มต้นต่ำกว่าคนที่จบปริญญาตรี ซึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้างเงินเดือนที่ทำให้แรงจูงใจของน้อง ๆ ไปเรียนปริญญาตรีกันหมด เพราะเรียนจบมาอย่างไรก็ได้เงินเดือนเยอะกว่า ตนขอฝากบริษัทเอกชนผู้มีคุณูปการในวันนี้ด้วยว่า ขอให้เด็กที่จบอาชีวะสามารถมีเงินเดือนเทียบเท่ากับเด็กที่จบปริญญาตรีด้วย เพราะพวกเขาสามารถทำงานได้เลย ลงมือทำได้จริง ซึ่งขณะนี้ภาคเอกชนก็ให้ความร่วมมือมาพอสมควร แต่ในส่วนของภาคราชการยังกำหนดอัตราเงินเดือนปริญญาตรีสูงกว่าอยู่ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องสู้ต่อไป”ศ.ดร.นฤมล กล่าว
ศ.ดร.นฤมล ยังได้กล่าวขอบคุณครู อาจารย์ และน้อง ๆ นักเรียนในวิทยาลัยอาชีวะที่ช่วยกันเป็นจิตอาสาในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ที่อาชีวะได้ลงไปช่วยเหลือดูแล ซ่อมแซมจักรยานยนต์,เครื่องใช้ไฟฟ้า,อุปกรณ์การเกษตร,เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆ ให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ช่วยเหลืออะไหล่ต่าง ๆ และน้ำมันเครื่องที่ทำให้น้อง ๆ อาชีวะได้ลงไปทำกิจกรรมด้วย
ทั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ที่จัดแสดงภายในงาน อาทิ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการนวด ตรวจวัดสายตา และตัดผม ซึ่งบริการฟรีให้กับข้าราชการ และประชาชน