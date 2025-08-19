xs
“นฤมล”ร่วมงานครบรอบ 84 ปี สอศ. หนุน เงินเดือนอาชีวะเทียบเท่า ป.ตรี พร้อมขอบคุณ Fix it Center ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้( 19 ส.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าพรรคกล้าธรรม(กธ.)พร้อมด้วย น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.),นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 84 ปี

โดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวให้โอวาทเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า ในสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ร่วมงานกับอาชีวะในช่วงส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แต่ปัญหาที่สำคัญในวันนั้นคือ บริษัทยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศที่มาลงทุนในเขต EEC ต้องการแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ซึ่งจำนวนวิศวกรและช่างเทคนิคของเรา ยังห่างไกลจากสิ่งที่เขาต้องการมาก โดยเขาต้องการวิศวกรและช่างที่มาจากวิทยาลัยอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิค ต่าง ๆ เขาต้องการคนที่ทำงานได้เลย ทำเป็น รู้ว่าจะแก้ปัญหาหน้างานได้อย่างไร

“ปัญหาและอุปสรรคของเด็กที่เรียนอาชีวะ เมื่อจบในระดับชั้น ปวช.และ ปวส.ปรากฏว่า เงินเดือนเริ่มต้นต่ำกว่าคนที่จบปริญญาตรี ซึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้างเงินเดือนที่ทำให้แรงจูงใจของน้อง ๆ ไปเรียนปริญญาตรีกันหมด เพราะเรียนจบมาอย่างไรก็ได้เงินเดือนเยอะกว่า ตนขอฝากบริษัทเอกชนผู้มีคุณูปการในวันนี้ด้วยว่า ขอให้เด็กที่จบอาชีวะสามารถมีเงินเดือนเทียบเท่ากับเด็กที่จบปริญญาตรีด้วย เพราะพวกเขาสามารถทำงานได้เลย ลงมือทำได้จริง ซึ่งขณะนี้ภาคเอกชนก็ให้ความร่วมมือมาพอสมควร แต่ในส่วนของภาคราชการยังกำหนดอัตราเงินเดือนปริญญาตรีสูงกว่าอยู่ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องสู้ต่อไป”ศ.ดร.นฤมล กล่าว

ศ.ดร.นฤมล ยังได้กล่าวขอบคุณครู อาจารย์ และน้อง ๆ นักเรียนในวิทยาลัยอาชีวะที่ช่วยกันเป็นจิตอาสาในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ที่อาชีวะได้ลงไปช่วยเหลือดูแล ซ่อมแซมจักรยานยนต์,เครื่องใช้ไฟฟ้า,อุปกรณ์การเกษตร,เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆ ให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ช่วยเหลืออะไหล่ต่าง ๆ และน้ำมันเครื่องที่ทำให้น้อง ๆ อาชีวะได้ลงไปทำกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ที่จัดแสดงภายในงาน อาทิ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการนวด ตรวจวัดสายตา และตัดผม ซึ่งบริการฟรีให้กับข้าราชการ และประชาชน










