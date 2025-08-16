เริ่มวันนี้! ผ่อนปรนบินโดรนทุกประเภท ยกเว้นพื้นที่ความมั่นคง

เริ่มวันนี้! ผ่อนปรนบินโดรนทุกประเภท ภายใต้เงื่อนไขพื้นที่ห้ามบิน CAAT จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) (CAAT) ผ่อนปรนให้บินโดรนทุกประเภท ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 16-31 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
นายจิรายุกล่าวว่า CAAT ออกประกาศอนุญาตให้ทำการบินหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) ทุกประเภทได้ ภายใต้เงื่อนไขพื้นที่ห้ามบิน ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2568 หลังจากได้ขอความร่วมมืองดบินในช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ จากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ต่าง ๆ
โดยมีเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้
- โดรนทุกประเภทสามารถทำการบินได้ ยกเว้นในพื้นที่ห้ามบิน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพื้นที่อนุญาตได้ที่แอปพลิเคชัน UAS Portal
- โดรนทุกประเภทต้องแจ้งข้อมูลการบิน (พื้นที่ที่ปฏิบัติการบิน วัน เวลา และวัตถุประสงค์การปฏิบัติการบิน) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการปฏิบัติการบินทุกครั้ง ผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal หรือ uasportal.caat.or.th และแจ้งต่อศูนย์ต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศตอ.น.) อีเมล antidrone.police@gmail.com
- ทำการบินได้เฉพาะเวลา 06.00-18.00 น. เท่านั้น (งดบินในเวลากลางคืนทุกกรณี)
- ในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่พื้นที่ห้ามบินตามประกาศสามารถขอปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขได้ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 และ 2567 โดยจะต้องขออนุญาตจาก CAAT ผ่านช่องทาง UAS Portal หรือ uasportal.caat.or.th
ทั้งนี้ สถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายในระดับที่สามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมการใช้โดรนของพลเรือนได้บางส่วน แต่ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยของการปฏิบัติการด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และเพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชน และการประกอบกิจการต่าง ๆ สามารถกลับมาดำเนินได้ใกล้เคียงภาวะปกติ ฝ่ายความมั่นคงจึงประสานให้ปลดล็อกการบินโดรนทุกประเภทภายใต้เงื่อนไข
ทั้งนี้ หากพบเห็นการใช้งานโดรนที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ที่ฝ่าฝืนประกาศนี้ ให้แจ้งข้อมูล ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่พบเห็น ลักษณะของโดรน และภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ (ถ้ามี) ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเร็ว ทั้งที่กองพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีระบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-568-8851 หรืออีเมล uas_us@caat.or.th ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศบตอ.น.) โทรศัพท์ 02-126-7846 หรืออีเมล antidrone.police@gmail.com หรือศูนย์แจ้งเหตุใกล้พื้นที่ เช่น สถานีตำรวจท้องที่