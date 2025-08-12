CAAT เร่งทำความเข้าใจทุกภาคส่วน-ท้องถิ่น ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียน”นักบินโดรนเกษตร

CAAT ขอความร่วมมือนักบินโดรนเกษตรขึ้นทะเบียน ก่อนทำการบินตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัย ประสานทุกภาคส่วน และหน่วยงานท้องถิ่นทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง เอกสารถูกต้องเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งพิจารณาอนุญาต
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยว่า ตามที่ CAAT ได้ประกาศผ่อนปรนการบินโดรนเกษตร ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ในบางพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ตามประกาศ กพท. ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2568 และปรากฏได้มีข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนถึงปัญหาในการขึ้นทะเบียนโดรนเกษตร การขออนุญาตบินจากนักบินโดรนเกษตรและเกษตรกร โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการพิจารณาเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากที่สุด ซึ่งหากเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ก็จะได้รับการอนุมัติในระบบ
“สถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบันมีความอ่อนไหวและส่งผลกระทบต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มายังเกษตรกรชาวไทย CAAT จึงขอเชิญชวนนักบินโดรนเกษตรและเกษตรกรที่ครอบครองโดรนทุกรายโปรดขึ้นทะเบียนตัวโดรนและขอให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำการขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน ผ่านระบบ UAS Portal ผ่านทางเว็บไซต์ uasportal.caat.or.th และ Mobile Application “UAS Portal” รองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบพื้นที่อนุญาตบิน ผ่านแอปฯ UAS Portal”
นอกจากนี้ CAAT ยังได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมโดรนเกษตรประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจและร่วมประชาสัมพันธ์กับทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน
นายทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์ นายกสมาคมโดรนเกษตรประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ จะทำหน้าที่ในการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักบินโดรนเกษตรและเกษตรกร ทั้งงานด้านเอกสารต่าง ๆ การลงทะเบียน และการขออนุมัติ เพื่อนำเข้าหารือกับ CAAT และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตรสามารถดำเนินต่อไปได้
โดยก่อนหน้านี้สมาคมฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ส่งผ่านประกาศผ่อนปรนการบินโดรนเกษตรฯ ของ CAAT ไปยังกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับทราบ ประกาศ กพท. ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2568 ดังกล่าว ให้นักบินโดรนเกษตรและเกษตรกร สามารถนำเอกสารไปแจ้งพื้นที่การบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นักบินโดรนเกษตร เกษตรกร สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้
-ประกาศ-กพท.ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2568 : https://uasportal.caat.or.th/laws
-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลทำการบินโดรนเพื่อการเกษตร : https://uasportal.caat.or.th/forms
-ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้บังคับเเละจดทะบียนโดรน : https://uasportal.caat.or.th/infographic https://www.facebook.com/share/p/1A7PsALsTU/