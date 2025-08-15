”สมศักดิ์“ลุยขับเคลื่อนคนไทยห่างไกล NCDs มั่นใจนับคาร์บครบ 50 ล้าน ก.ย.นี้

“สมศักดิ์” เปิดมหกรรม “รวมพลคนไทยห่างไกล NCDs” มั่นใจนับคาร์บแตะ 50 ล้านคนใน ก.ย.นี้ ดัน อสม.ลดผู้ป่วยติดเตียง-ยกระดับคุณภาพชีวิต
วันนี้(15 ส.ค.2568 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “รวมพลคนไทยห่างไกล NCDs” พร้อมมอบรางวัล Role Model ระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และระดับประเทศ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหาร และ อสม. จากทั่วประเทศร่วมงาน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) คร่าชีวิตคนไทยกว่า 4 แสนรายต่อปี และสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 1.6 ล้านล้านบาท กระทรวงฯ จึงเดินหน้านโยบาย “คนไทยห่างไกล NCDs” ใช้แนวคิดเวชศาสตร์วิถีชีวิต ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ระดับตำบลและคลินิก NCDs รักษาหายใน รพ.ศูนย์-รพ.ทั่วไป โดยมี อสม. เป็นกำลังหลักถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
ผลการดำเนินงานล่าสุด มีคนไทยกว่า 41 ล้านคนได้รับการสอน “นับคาร์บ” และมั่นใจว่าภายใน ก.ย.นี้ จะครบ 50 ล้านคน ขณะเดียวกัน คลินิก NCDs รักษาหายมีผู้ป่วยหายแล้ว 28,200 คน หยุดยาได้ 17,700 คน ลดยาได้ 29,700 คน ประหยัดงบสุขภาพราว 780 ล้านบาทต่อปี
“เป้าหมายคือให้คนไทยมีอายุยืนและไม่ต้องนอนติดเตียง เริ่มต้นสร้างความรู้ตั้งแต่อายุ 35 ปีเพื่อลดความเสี่ยง พร้อมพิจารณาให้ อสม. ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และตรวจสุขภาพฟรี เมื่อบรรลุเป้าหมายนับคาร์บครบ 50 ล้านคน ขอให้อสม. และทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน“นายสมศักดิ์กล่าว