อนุกธ.ไอซีที วุฒิสภา ดันแก้ พ.ร.บ.วิทยุคมนาคมครั้งใหญ่ หลังใช้ 70 ปี หวังสื่อสารไทยทันโลก

วุฒิสภาเร่งปรับ พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม หลังบังคับใช้มากว่า 70 ปี ชี้ปัญหาคลื่นรบกวน-ขั้นตอนขอใช้อุปกรณ์ยุ่งยาก-เครือข่าย 5G ยังไม่ครอบคลุมเตรียมพัฒนา GPS ตรวจพื้นที่รอบข้าง ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางเรือและอากาศยาน
วันที่ 14 ส.ค. 2568 นายชิบ จิตนิยม รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายด้านการสื่อสาร การโทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งมีนายนพดล พริ้งสกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่ประธาน ได้พิจารณาประเด็นการใช้วิทยุสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่ และการปรับปรุง พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่ประชุมได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อธิบดีกรมเจ้าท่า และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เข้าร่วมให้ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่พบในการปฏิบัติจริง
นายชิบระบุว่า ที่ประชุมรับทราบปัญหาหลักหลายประเด็น อาทิปัญหาสถานีวิทยุชุมชน จากเดิมมีมากกว่า 7,000 สถานี ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวงกว้าง เสี่ยงต่อพื้นที่ใกล้สนามบิน โดยเฉพาะช่วงเครื่องบินขึ้น-ลง ปัจจุบันเศรษฐกิจซบเซาทำให้เหลือเพียงพันกว่าสถานี ส่งผลให้ปัญหาลดลง ปัญหาเรือประมง ในการขอมี ติดตั้ง และใช้อุปกรณ์สื่อสารจาก กสทช. ที่มีขั้นตอนซับซ้อนและใช้เวลานาน ปัญหาเครือข่าย 5G ยังไม่ครอบคลุมและไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ กระทบต่อการเดินเรือและการใช้อากาศยาน ปัญหาระบบ GPS ค้นหาพิกัดได้เฉพาะตำแหน่งของตัวเอง ควรพัฒนาให้ตรวจสอบพื้นที่รอบข้างได้ เพื่อป้องกันเรือชนกันในน่านน้ำ
“ปัญหาและข้อเสนอแนะเหล่านี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จะนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ เสนอต่อคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย เพราะกฎหมายฉบับนี้ใช้มากว่า 70 ปีแล้ว ถึงเวลาต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยและระบบสื่อสารโลกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง” นายชิบ กล่าวทิ้งท้าย