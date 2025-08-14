“สมศักดิ์ ”ตั้งค่ายบำบัดยาเสพติดทั่วประเทศ ดูแลจิตใจชายแดน-ปัดปม อสม.ฐานเสียงการเมือง

“สมศักดิ์” เดินหน้าตั้งค่ายบำบัดผู้เสพยาเสพติดครบทุกจังหวัด ฟื้นฟูด้วยใจให้ออกจากวงจรเผยดูแลจิตใจประชาชนชายแดนไทย–กัมพูชา ผู้เสี่ยงฆ่าตัวตายลดเหลือ 499 คนปัดปม อสม.เป็นฐานเสียงการเมือง ลุ้นร่างกม.อสม.เข้าสภาพุธหน้า
วันที่ 14 สิงหาคม 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านยาเสพติด โดยมีนายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกองตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.สาธารณสุข นายวิชัย ไชยมงคล คณะที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ภายหลังการประชุม นายสมศักดิ์เปิดเผยว่า กระทรวงได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการบำบัดรักษาผู้เสพยา โดยได้ข้อสรุปว่าจะเดินหน้าฟื้นฟูผู้เสพให้เป็น “ผู้ป่วย” และสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ โดยผู้ป่วยระดับสีแดงและสีส้มจะต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลก่อน เพื่อลดความเข้มข้นของสารเสพติดให้เหลือระดับสีเหลืองหรือสีเขียว จากนั้นจะเข้าสู่ค่ายฟื้นฟูจิตใจ ซึ่งตั้งเป้าจะมีอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง รวมกับค่ายเดิม 9 แห่งทั่วประเทศ เป็น 85 แห่ง
“การบำบัดจะต้องทำ “ด้วยใจ” เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จ และเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคม จะมี อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามดูแล โดยหลักสูตรการฟื้นฟูมีหลายช่วงเวลา ตั้งแต่ 12 วัน จนถึง 4 เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้เข้ารับการบำบัด”
นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ยังกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ว่าประชาชนเริ่มทยอยกลับภูมิลำเนา กระทรวงสาธารณสุขได้แจกเอกสารแนะนำการสำรวจบ้านเรือน ตรวจสอบสิ่งชำรุด และระวังวัตถุระเบิด พร้อมจัดทีม MCATT ลงพื้นที่ เช่น ที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตประชาชน โดยใน 4 จังหวัดชายแดนมีผู้ต้องดูแลจิตใจราว 5,000 คน และตัวเลขผู้เสี่ยงฆ่าตัวตายลดลงเหลือ 499 คน แต่ยังต้องติดตามต่อเนื่อง
ส่วนกรณี ส.ส.พรรคประชาชน อภิปรายถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้ อสม.เป็นการสร้างฐานการเมือง นายสมศักดิ์ปฏิเสธ พร้อมชี้แจงว่ากระทรวงสาธารณสุขทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชน ไม่ได้มีนัยทางการเมือง และวันที่ 20 สิงหาคมนี้ สภาฯ จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อสม. ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงให้ อสม. ทั้งเรื่องค่าป่วยการ ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าห้องพิเศษ และบัญชีนอกงบประมาณ
อย่างไรก็ตามหากสามารถลดค่าใช้จ่ายรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้ 2-3 หมื่นล้านบาทต่อปี จากปัจจุบันที่ใช้ราว 8 หมื่นล้านบาท เงินส่วนนี้สามารถนำมาจัดเป็นรางวัลให้บุคลากรทางการแพทย์รวมถึง อสม. หรือให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวได้เสนอเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อกำหนดเป็นวาระแห่งชาติแล้ว