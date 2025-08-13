“อัครแสนคีรี”ขอบคุณ“รัฐบาล-รมว.อรรถกร”เยียวยาชาวนาไร่ละพัน มั่นใจ ช่วยตรงจุด ลดภาระ เพิ่มสภาพคล่องช่วงราคาข้าวผันผวน

วันนี้(13 ส.ค.)นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ และโฆษกพรรคกล้าธรรม(กธ.)กล่าวถึงมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.)มีมติสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและนาปรังไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ ว่า ขอขอบคุณรัฐบาลและนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีมาตรการช่วยเหลือชาวนา บรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำและสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
นายอัครแสนคีรี กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุด ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว และลดภาระหนี้สินที่ชาวนาต้องเผชิญ ทั้งนี้ การดูแลเกษตรกรคือ ภารกิจสำคัญของทุกฝ่าย และขอให้รัฐบาลเดินหน้านโยบายด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทย
“ในฐานะตัวแทนชาวจังหวัดชัยภูมิ ผมเห็นชัดว่า ความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นกำลังใจสำคัญต่อชาวนา แต่สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือการสร้างระบบสนับสนุนที่ยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างมั่นคงและไม่ต้องเผชิญวิกฤตราคาซ้ำซาก” นายอัครแสนคีรี กล่าว