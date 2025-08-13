แตะ 15 ล้านวิว ชาวเน็ตแห่หนุน 3 ข้อเสนอ “ปานเทพ” หากไม่ต่ออายุ “แม่ทัพกุ้ง”

โลกโซเชียลฯ แห่แชร์ 3 ข้อเสนอ “อ.ปานเทพ” หากไม่ต่ออายุราชการ “พล.ท.บุญสิน พาดกลาง” ให้เชิญมาเป็น รมว.กลาโหม ขอพระราชทานยศ “พลเอก” ให้ และตั้ง แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ ตามที่ พล.ท.บุญสิน เสนอ
จากกรณีที่วานนี้ (12 ส.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก“ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ถึงข้อเรียกร้อง 3 ข้อ หากไม่ต่ออายุราชการให้ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้แก่ 1. ว่าที่แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ให้เป็นไปตามที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง เสนอเท่านั้น 2. ขอพระราชทานยศ เป็น “พลเอก” บุญสิน พาดกลาง เป็นกรณีพิเศษ ที่ยึดคืนแผ่นดินไทยกลับมาได้มากที่สุดในรอบ 17 ปี และ 3. เชิญมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ซึ่งตำแหน่งว่างอยู่)
ล่าสุดวันนี้ เมื่อเวลา 18.14 น.วันนี้ นายปานเทพได้โพสต์ข้อความว่า “14.6 ล้านวิว ยังไม่ครบ 24 ชั่วโมง สำหรับโพสต์ข้อเสนอของผมต่อรัฐบาล 3 ข้อ และกราฟกำลังพุ่งแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่หยุด 1.ตั้งแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ตามที่พลโท บุญสิน พาดกลางเสนอ 2.เสนอขอพระราชทานยศ “พลเอก” เป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยได้แผ่นดินไทยคืนกลับมามากที่สุดในรอบ 17 ปี (รวมถึงเลื่อนขั้น/เลื่อนชั้นยศทหารคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย) 3. เชิญพลโทบุญสิน พาดกลาง มาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งตำแหน่งยังว่างอยู่
ด้วยจิตคารวะ
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
13 สิงหาคม 2568
ทั้งนี้ โพสต์ข้อเสนอ 3 ข้อดังกล่าวมีการแชร์ไปแล้วมากกว่า 42,000 ครั้ง กดไลก์มากกว่า 97,000 ครั้ง แสดงความเห็นมากกว่า 17,300 ครั้ง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว