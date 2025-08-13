นายกเทศมนตรีท่าน้ำอ้อยม่วงหักนำข้าราชการ-ประชาชนร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

นายกเทศมนตรี ต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จ.นครสวรรค์นำข้าราชการ ประชาชนร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
ร.ต.ต.ดร.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนาง ไพลิน โตอิ้ม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2568 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 ในงานมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบด้านต่างๆ เช่น แม่ดีเด่นโดยมี คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงานเทศบาล, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ,ประธานชุมชน ,จิตอาสา,อลส.,และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองโดยพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทางด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ศิลปหัตถกรรม การส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ และพระราชกรณียกิจที่มีต่อบ้านเมืองในขณะนั้นพระองค์ก็ยังทรงพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาของพระราชโอรสพระราชธิดา ซึ่งพสกนิกรชาวไทยล้วนรวมใจน้อมเกล้าถวายพระยานามพระองค์ว่าเป็น “แม่ของแผ่นดิน”