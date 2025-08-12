“วัชระ” ค้าน “จตุพร” ส่งสินค้าผ่านลาวไปเขมร ชี้ ถามทหาร-คนไทย ยังจะรักษาตลาดหรือรักษาชาติ

อดีต สส.ปชป. ค้าน รมว.พณ.ส่งสินค้าผ่านลาวไปกัมพูชา ย้อนถามทหารและคนไทยทั้งชาติแล้วหรือยัง จะรักษาตลาดหรือรักษาชาติไทย
วันนี้ (12 ส.ค.) นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จะเจรจากับประเทศลาว เพื่อขอผ่านทางส่งสินค้าไทยไปกัมพูชา เพื่อรักษาตลาดนั้น
ผมเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าไทยไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก แต่ต้องไม่ใช่ประเทศคู่สงครามกับไทยในขณะนี้ ซึ่งไม่มีประเทศคู่สงครามชาติไหนเขาทำกัน
การที่ภาคเอกชนไม่สามารถส่งสินค้าจากไทยไปกัมพูชาตามช่องทางบก 18 แห่งใน 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เพราะทหารยุคปัจจุบันได้ประกาศปิดด่านนั้น เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติที่ต้องปฏิบัติตามฝ่ายทหาร
ถึงเป็นรัฐมนตรีก็ไม่มีข้อยกเว้น ประการสำคัญ คือ คนไทยทั้งชาติเห็นด้วยกับการปิดด่าน เพราะเป็นเส้นทางลำเลียงยุทธปัจจัยต่างๆไปเสริมความเข้มแข็งให้กับทหารเขมรให้กลับมาสู้รบกับทหารไทยอีก
ส่วนการที่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายเช่นนั้น อาจเป็นการโยนหินถามทางหรือมีใบสั่งมาก็ได้ ย่อมไม่ส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนคนไทย
ผมเข้าใจนักธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าปีหนึ่งมีมูลค่านับแสนล้านบาท แต่การที่เขมรเปิดสงครามรบกับคนไทย ทหารที่เสียชีวิต 16 นาย ประชาชน 17 ราย บาดเจ็บนับไม่ถ้วนและทรัพย์สินบ้านเรือนเสียหายนับแสนล้านบาท
มันคุ้มค่ากันหรือไม่ ที่จะส่งสินค้าของท่านไปเสริมทัพสร้างความเข้มแข็งให้ทหารเขมรกลับมายิงใส่ประเทศไทยอีกในอนาคต นักธุรกิจควรเห็นความมั่นคงของชาติก่อนธุรกิจส่วนตน
ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้สอนคนไทยแล้วว่า เขมรเป็นชนชาติที่ไว้ใจไม่ได้ตั้งแต่สมัยพระยาละแวก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนักปราชญ์ก็เคยเขียนเตือนคนไทยให้ระวังเขมรไว้ ต่อมาถึงวันนี้คนไทยทุกคนก็ได้ประจักษ์ชัดกับตาตนเองว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ว่า ทหารเขมรยิงประเทศไทยก่อน ทำสงครามกันนานถึง 5 วัน เป็นชาติที่ไว้ใจไม่ได้จริงๆตามคำโบราณว่าไว้และอาจเป็นเขมรลอบกัดอีกเมื่อไรก็ได้
หาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะส่งสินค้าไทยผ่านลาวไปกัมพูชาจริงๆ ต้องถามฝ่ายทหารและประชาชนคนไทยก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่ ท่านจะรักษาตลาดหรือรักษาชาติไทยไว้