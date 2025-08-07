สรรคบุรีชวนแต่งไทย เที่ยวงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ ‘เสด็จประพาส ร.5’ 124 ปี วัดมหาธาตุ

ชัยนาท – มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จับมืออำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จัดงาน “สรรคบุรีบนเส้นทางเสด็จประพาส รัชกาลที่ 5” ชวนคนไทยแต่งชุดไทยร่วมรำลึกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย 15-16 ส.ค.นี้ ณ วัดมหาธาตุ เมืองสรรคบุรี
วันนี้( 7 ส.ค.) ที่วัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท นางสาวศิริลักษณ์ ยอดดำเนิน ปลัดอำเภอสรรคบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพัชร สายเสนา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น แถลงข่าวการจัดงาน “สรรคบุรีบนเส้นทางเสด็จประพาส รัชกาลที่ 5” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2568 ณ วัดมหาธาตุ อ.สรรคบุรี
ผศ.ดร.ณัฐพัชร เปิดเผยว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2444 หรือ ร.ศ. 120 ซึ่งพระองค์เสด็จฯ โดยเรือแจวจากเมืองชัยนาทมายังเมืองสรรคบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร ศึกษาความเป็นอยู่ของประชาชน และสักการะพระบรมธาตุที่วัดมหาธาตุ
การเสด็จฯ ครั้งนั้นถือเป็นการเสด็จอย่างเป็นส่วนพระองค์ และไม่ใช่เส้นทางปกติของการเสด็จพระราชดำเนิน พระองค์ทรงใช้เรือแจวล่องเข้าคลองแพรก หรือแม่น้ำน้อยในปัจจุบัน โดยมีหลวงสรรค์บุรานุรักษ์ (ฉาย อัมพเศวต) นายอำเภอสรรค์บุรีในขณะนั้น เป็นผู้รับเสด็จ พร้อมกราบทูลข้อมูลบ้านเมือง
นอกจากนี้ยังมีการเสด็จฯ ไปยังวัดพระยาแพรก วัดจันทร์ และวัดสองพี่น้อง ก่อนจะเสวยพระกระยาหารกลางวันที่พลับพลาหน้าวัดมหาธาตุ และเสด็จฯ กลับโดยเรือกลไฟในช่วงเย็นของวันเดียวกัน การจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเฉพาะบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย: วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. ชมขบวนแห่อัตลักษณ์ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 9 ตำบลในอำเภอสรรคบุรี เวลา 18.00 น. ชมการแสดงชุด “วิถีไทยร่วมสมัย” และเสวนาในหัวข้อ “สรรคบุรีบนเส้นทางเสด็จประพาส รัชกาลที่ 5” วันที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 09.30 น. ชมการประกวดวงดนตรีเยาวชนในบทเพลงประวัติศาสตร์ ชิงถ้วยและเงินรางวัล พบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีจังหวัดชัยนาทกว่า 50 ร้านค้า เที่ยวชมโบราณสถานสวยงามภายในวัดมหาธาตุ
งานนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทย ย้อนวันวานแห่งความรุ่งเรืองของสรรคบุรี และร่วมภาคภูมิใจในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยร่วมกัน