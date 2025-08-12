“ก่อแก้ว” ยัน รบ.เพื่อไทยไม่ยุบสภาหลังผ่านงบ 69 เย้ยวิเคราะห์มโนปราศจากข้อเท็จจริง

สส.เพื่อไทย ยืนยันรัฐบาลเพื่อไทย “ไม่ยุบสภา” หลังผ่าน พ.ร.บ.งบฯ 69 เย้ย เป็นการวิเคราะห์ที่มโนโดยปราศจากข้อเท็จจริง ไม่เคยได้ยินแนวคิดนี้ในพรรค
วันนี้ (12 ส.ค.) นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สัปดาห์นี้ จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2568
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เชื่อว่า จะผ่านการเห็นชอบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยไม่มีปัญหาใดๆ ก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณา
ที่ผ่านมา มีสื่อบางรายวิเคราะห์ว่า หลัง พ.ร.บ. งบประมาณผ่านสภาแล้ว รัฐบาลอาจทำการยุบสภา ขอเรียนในฐานะ สส.พรรคเพื่อไทย ว่า ตลอดช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้ยินแนวคิดนี้จากบุคลากรสำคัญ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ ในพรรคแต่อย่างใด
ดังนั้น การวิเคราะห์ว่าจะมีการยุบสภาหลังผ่าน พ.ร.บ. งบประมาณ จึงเป็นเพียงการมโนที่ปราศจากข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงครับ