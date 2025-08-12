"สมชัย" คาดพรุ่งนี้ศาลรธน.ถกคดีคลิป "อังเคิล" ชี้ไม่ควรรักษาการนาน มองยืดเวลาให้ลาออกก่อนจำหน่ายคดี

อดีตกกต. คาดพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญ นัดถกคดีคลิปเสียง "แพทองธาร" คุย "ฮุนเซน" ชี้ไม่ควรปล่อยให้มี รักษาการนานๆ มองยืดเวลาเปิดทางให้ลาออก ก่อนจำหน่ายคดี
วันนี้ (12ส.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นักวิชาการ ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีการพิจารณา คำร้องของ สว. ให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160(4) และ (5) หรือไม่ จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯ ฮุนเซน เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เวลานางสาวแพทองธารส่งเอกสารที่แจ้งภายใน 15 วันและขยายเวลาให้ส่งคำชี้แจง 2 ครั้งครั้งแรก 15 วันและครั้งที่ 2 อีก 5 วัน ซึ่งวันสุดท้ายของการส่งคำชี้แจงคือวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยนายกรัฐมนตรีได้ทรงคำชี้แจงในวันดังกล่าว
นายสมชัยระบุว่าโดยปกติศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมในวันพุธ ดังนั้น พุธที่ 6 สิงหาคม ควรจะมีความคืบหน้าหรือ มีการนัดหมายว่าจะวินิจฉัยคดีดังกล่าวในวันใด แต่จนถึงวันนี้ 12 สิงหาคม ยังไม่ปรากฏข่าวใด ๆ พร้อมระบุเหตุผลว่ามีทั้งเป็นข้อเท็จจริงและการคาดเดาคือ
1. วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2568 ศาลไม่สามารถนัดประชุมได้ เนื่องจากวันที่ 4-9 สิงหาคม 2568 ตุลาการศาลรัฐธรรมจำนวน 5 คน ได้แต่ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ /นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม / นายนภดล เทพพิทักษ์ / นายอุดม รัฐอมฤต และนายสุเมธ รอยเจริญกุล มีภารกิจ นำคณะผู้อบรมหลักสูตร “ข้าราชการศาลฯ ระดับอำนวยการ รุ่นที่ 1” ได้ศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย
2. คาดเดาว่า การนัดหมายวินิจฉัยน่าจะมีขึ้นในการประชุมวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 และวันที่นัดหมายอาจเป็น 20 หรือ 27 สิงหาคม 2568 ไม่ควรล่าช้ากว่านั้น เพราะคดีนี้เป็นคดีสำคัญและไม่ควรปล่อยให้ประเทศอยู่ในภาวะมีแต่นายกรัฐมนตรีรักษาการนานเกินไป
3. การดึงเวลาให้ล่าช้าออกไป อาจเป็น การเปิดโอกาสให้นางสาวแพทองธาร ตัดสินใจลาออกเอง ซึ่งจะทำให้ตัวเองยังมีอนาคตทางการเมือง และ ศาลอาจจะรู้สึกสบายใจมากกว่าที่ไม่ต้องวินิจฉัย เนื่องจากผู้ถูกร้องเรื่องคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี เมื่อไม่มีสถานะเป็นรัฐมนตรีแล้วก็สามารถจำหน่ายคดีทิ้ง ไม่ต้องวินิจฉัยให้เป็นประเด็นอะไรอีก
นายสมชัย ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า "รอดูพรุ่งนี้ จะมีวันนัดหรือไม่"