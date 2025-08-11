“ภูมิธรรม” จ่อยุบ ศบ.ทก.หลังส่อเข้าภาวะปกติ ปัดละเมิดข้อตกลงกระแสยึดคืนตาควาย ขอฟังกองทัพ-ทางการ

“มท.อ้วน” เผย เตรียมยุบ ศบ.ทก. หลังแนวโน้มสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ รอ สมช.- ทหาร เคาะ ยันไม่มีการละเมิดข้อตกลง หลังกระแสยึดคืนปราสาทตาควาย ขอฟังกองทัพ-ข่าวทางการ
วันนี้ (11 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ประกาศจะยึดปราสาทตาควายคืน ซึ่งจะเป็นการละเมิดข้อตกลง GBC หรือไม่ ว่าตนไม่ทราบ ยังไม่ได้ยินที่แม่ทัพภาคที่ 2 บอก แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อตกลง
ส่วนการที่กองทัพออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ แต่กัมพูชามองว่าเราไปกระตุ้นและอาจละเมิดข้อตกลง นายภูมิธรรม ยืนยันว่า ยังไม่มีอะไรผิดสัญญา และกองทัพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักก็ได้ยืนยันแล้วก็ให้เป็นไปตามนั้น
และเมื่อถามว่า สถานการณ์ชายแดนขณะนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่เนื่องจากในช่วง 1-2 วันนี้ ยังมีข่าวเฟกนิวส์ออกมาว่าจะมีการกลับมายิงกันอีก
นายภูมิธรรม กล่าวว่า “เฟกนิวส์มันเยอะ จนทำให้พวกท่านปั่นป่วนกันไปหมด จนทำประชาชนปั่นป่วน ซึ่งในวันที่ 13-14 สิงหาคม นี้ จะมีการประชุมสภาความมั่นคง ทุกอย่างจะเข้าสู่เหตุการณ์ปกติ และ ศบ.ทก.จะยุติบทบาท ทุกอย่างเข้าสู่ปกติ ไม่มีเฟกนิวส์ ทุกวันนี้ที่สู้กันคือเฟคนิวส์ที่สร้างความปั่นป่วน สร้างความรู้สึกมึนงง กันไปหมด แล้วทำให้มีปัญหา”
พร้อมยืนยันว่า ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. จะพิจารณา ถ้าทุกอย่างยุติเรียบร้อย ก็จะเข้าสู่เหตุการณ์ปกติ ให้รอติดตามข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงจากรัฐบาลดีกว่า อย่าไปเอาในโซเชียลที่มีโน่น นี่ กระตุ้นขึ้นมา แล้วกลางเป็นความปั่นป่วน เราต้องฟังและดูอย่างมีสติ
และเมื่อถามย้ำว่า การจะยุบ ศบ.ทก. แสดงว่า มั่นใจว่า สถานการณ์จะนิ่งไปตลอดใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า จะเกืดจากกองทัพและฝ่ายข่าว รวมถึงการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หากคิดว่าจบแล้วก็จบ ให้ดูจากตรงนั้น
ส่วนจะประชุมในวันไหน ขอให้มีการประชุมก่อน และให้ติดตามจาก สมช. แล้วจะมีคำตอบให้พวกท่าน