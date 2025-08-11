“บิ๊กอ้วน” ดับกระแสต่ออายุ “แม่ทัพกุ้ง” หวั่นระบบราชการผิดเพี้ยน-หลายคนรอจ่อ แต่หากจำเป็นกองทัพคงเสนอมา

“ภูมิธรรม” ห่วงระบบราชการผิดเพี้ยน หลังมีกระแสเชียร์ต่ออายุ “บิ๊กกุ้ง” ทำหน้าที่ต่อ เหตุมีรองแม่ทัพ และอีกหลายคนรอจ่อ ชี้หากกองทัพเห็นสมควรคงเสนอเอง
วันนี้ (11 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี” ที่เมืองทองธานี ถึงกระแสเรียกร้องให้ต่ออายุราชการ พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ว่า ต้องเข้าใจก่อนว่าการต่อสู้ และการปกป้องอธิปไตย มีทั้งหมด หลายกองทัพและหลายคน ดังนั้น การต่ออายุราชการต้องไปดูระเบียบ เพราะยังมีรองแม่ทัพ และมีหลายๆ คนอยู่ อันนี้เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ทางราชการ
“ที่ผ่านมา เรายังไม่เคยมีการต่ออายุราชการให้ดำรงตำแหน่งต่อ แต่การต่อเวลาให้อยู่ขณะที่ยังรับราชการอยู่ ก็เป็นไปได้ เดี๋ยวให้กองทัพเขาดู ถ้าเห็นความจำเป็นก็คงเสนอมา ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าแม่ทัพภาคที่ 2 มีความสามารถ ก็ต้องให้กองทัพเป็นผู้พิจารณา”
เมื่อถามว่า ระเบียบของกองทัพมีการให้ต่ออายุราชการได้หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่น่าจะมี ขอให้เป็นเรื่องของกองทัพ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เห็นคุณค่าของท่าน เรื่องคุณค่าของท่านที่ทำหน้าที่ ก็เป็นที่ประจักษ์ต่อทุกคนอยู่แล้ว แต่การต่ออายุต้องไปดูระเบียบราชการอีกที ตนคิดว่าถ้ามีช่องทาง กองทัพก็คงเสนอเรื่องขึ้นมา
ส่วนปีนี้มีผู้บัญชาการเหล่าทัพเกษียณอายุราชการหลายคน ได้มีการวางแผนในเรื่องนี้อย่างไร นายภูมิธรรม กล่าวว่า ทุกคนรู้ตั้งแต่ปีสุดท้ายของท่านแล้ว รู้ตั้งแต่ต้นปีแล้ว เรื่องนี้ไม่เป็นไร เป็นไปตามกระบวนการกองทัพ ถ้าไปทำให้ผิดเพี้ยนไป ก็จะมีปัญหาอีก ใครจะขอต่ออายุ ไม่ขอต่ออายุ ตนคิดว่าระบบมันดีอยู่แล้ว ต้องให้ระบบมันเดินไป ส่วนถ้าแม่ทัพภาคที่2 เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะมีบทบาทด้านไหนบ้าง ก็พิจารณาได้ อย่าให้ระบบผิดเพี้ยนไปเลย มันจะทำให้การบริหารระบบราชการต่างๆเป็นปัญหา