กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เสียใจเหตุชาวมาเลย์ถูกทำร้าย รับปากจะดูแลเยียวยาอย่างดีที่สุด

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เสียใจเหตุนักท่องเที่ยวมาเลเซียถูกทำร้าย รับปากจะดูแลเยียวยาอย่างดีที่สุด เผย อาการโดยรวมคงที่ทั้งคู่ แต่ค่อยๆ ดีขึ้น
วันนี้ (11 ส.ค.) นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวในนามรัฐบาลไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย พร้อมดูแลรักษาเยียวยาจนส่งกลับประเทศอย่างเต็มที่
จากวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ทราบว่าเกิดเหตุการณ์คนร้ายไร้อาชีพตกงานและขาดอาหาร จนเกิดการคลุ้มคลั่ง ได้ก่อเหตุนำน้ำมันไปราดแล้วจุดไฟใส่นักท่องเที่ยวมาเลเซียทั้งสองคน เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดความเศร้าสลดทั้งต่อคนไทยและมาเลเซีย ด้วยรัฐบาลไทยไม่นิ่งนอนใจ ทุกภาคส่วนต่างประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และพร้อมจะดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ซึ่งถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของไทย
โดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีอาการเบื้องต้น กล่าวคือ นักท่องเที่ยวชาย Burn 69% ยังไม่รู้สึกตัว อาการของนักท่องเที่ยวหญิง Burn 36% รู้สึกตัวสื่อสารได้โดยการเขียนได้ ทั้งนี้ อาการโดยรวมคงที่ทั้งคู่ แต่ก็ค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ นักท่องเที่ยวชายได้รับบาดเจ็บเยอะกว่า สื่อสารเรื่องเงินเยียวยาไปแล้ว จะไปเช็คประกันกับแอร์เอเชียภายหลัง
ทั้งนี้ ญาติอยากรีบพากลับไปรักษาที่มาเลเซีย แต่แพทย์ยังไม่แนะนำให้เดินทาง นักท่องเที่ยวชายควรอยู่ รพ.ต่อประมาณ 1 เดือน นักท่องเที่ยวหญิงควรอยู่ รพ.ต่อประมาณ 2-3 สัปดาห์
ได้ประสานกับทางตำรวจท่องเที่ยวดูแลรับส่งญาติจนถึง รร.ที่พัก และวันอื่นๆ มารับด้วยถ้าญาติร้องขอ
การเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียภายใต้มาตรการเยียวยาฯ ของรัฐบาลไทย จะพิจารณาการเยียวยาเบื้องต้นต่อราย:
1) ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงตามใบเสร็จ ไม่เกิน 500,000 บาท (หักจากเงินประกันที่นักท่องเที่ยวได้รับ)
2) ค่าเยียวยาจิตใจ 50,000 บาท
รวมไม่เกิน 550,000 บาท แต่ทั้งนี้ รัฐบาลจะดูความเหมาะสมสำหรับเงินช่วยเหลือและการเยียวยาเพิ่มเติมต่อไปต่อไป
สำหรับกรณีอื่นๆ ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เพิ่มเติม นอกจากนี้ ที่สำคัญต้องตรวจสาเหตุที่มาของบุคคลที่ก่อการในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์ใดกันแน่ เพื่อว่าการประเมินสถานการณ์การดูแลนักท่องเที่ยวจะได้ตรงจุดและเข้มงวดกว่านี้