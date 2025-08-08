รัฐบาลมอบ 7 รมต.เยี่ยมศูนย์พักพิง 4 จว. 12 จุดพรุ่งนี้ นำข้อมูลเชิงประจักษ์มาเยียวยารอบสอง

รัฐบาลมอบ 7 รมต.ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงทั้งหมด 4 จังหวัด 12 จุดพรุ่งนี้ เพื่อนำข้อมูล เชิงประจักษ์กลับมากำหนดรูปแบบเยียวยารอบที่สองเพิ่ม ทั้งกรณีบ้านเรือน ไร่นา สัตว์เลี้ยงที่เสียหายก่อนนำเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณา
วันนี้ (8ส.ค.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ เผื่อรับฟังแนวทางในการกำหนดการเยียวยารอบสอง ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนที่เสียหายรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร ปศุสัตว์ โดยการตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวทั้งหมด 12 แห่ง ใน 4 จังหวัด โดยรัฐมนตรีจะรับฟังแนวทางเพื่อมอบความช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี โดยรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจะเดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนกว่า 30,000 คน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง เสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 สิงหาคมนี้
โดยวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ศูนย์พักพิง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, วัดสุทธิธรรมาราม, โรงเรียนโสตศึกษา ต.เชื้อเพลิง
สำหรับวันอาทิตย์ 10 สิงหาคมนี้ จะมี 6 รัฐมนตรี ลงเก็บข้อมูลและเยี่ยมเยียนผู้พักพิง โดย 1. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ศูนย์พักพิง ร.ร ศีขรภูมิพิสัย, ร.ร.อาชีพศีขรภูมิ, ร.ร. จอมพระประชาสรรค์
2. นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ 3. นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ศูนย์พักพิงวัดนากันตม ต.สันแม็ก และศูนย์พักพิงวัดคำสะอาด
4. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 5. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ศูนย์พักพิงสนามช้าง เซอร์กิตฯ
6. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ศูนย์พักพิงวัดเม็กน้อย และ อบต. เมืองเดช
นายจิรายุกล่าวต่อไปว่า รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา และดูแลประชาชนในทุกด้าน โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในการประสานงานให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และรวดเร็วที่สุด และ 7 รัฐมนตรีที่ลงพื้นที่จะสรุปข้อมูลกลับมา เพื่อกำหนดแนวทางการเยียวยารอบที่สองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทางการเกษตร ปศุสัตว์และในส่วนของบ้านเรือนของประชาชนเพื่อรวบรวมออกเป็นรายละเอียดในการเยียวยาครั้งที่สองต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป นายจิรายุกล่าว