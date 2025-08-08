รัฐบาลเตรียมส่ง 7 รมต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิง วางแผนเยียวยารอบสอง

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ เผื่อรับฟังแนวทางในการกำหนดการเยียวยารอบสอง ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนที่เสียหายรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร ปศุสัตว์ โดยการตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวทั้งหมด 12 แห่ง ใน 4 จังหวัด โดยรัฐมนตรีจะรับฟังแนวทางเพื่อมอบความช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี โดยรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจะเดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนกว่า 30,000 คน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 สิงหาคมนี้
โดยวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ส่วนวันอาทิตย์ 10 สิงหาคมนี้ จะมี 6 รัฐมนตรี ลงเก็บข้อมูลและเยี่ยมเยียนผู้พักพิง โดยนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
นายจิรายุ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือเยียวยา และดูแลประชาชนในทุกด้าน โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในการประสานงานให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และรวดเร็วที่สุด
ขณะที่รัฐมนตรีที่ลงพื้นที่จะสรุปข้อมูลกลับมา เพื่อกำหนดแนวทางการเยียวยารอบที่สองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทางการเกษตร ปศุสัตว์ และในส่วนของบ้านเรือนของประชาชนเพื่อรวบรวมออกเป็นรายละเอียดในการเยียวยาครั้งที่สองต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป