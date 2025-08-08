“ภูมิธรรม” ลั่นฟ้องผู้บงการกัมพูชาตามกฎหมายไทยก่อน ให้มีชนักติดหลัง มอบ กต.ดูรายละเอียดฟ้องศาลโลก

“ภูมิธรรม” ลั่นฟ้องผู้สั่งการกัมพูชา ตามกฎหมายในประเทศก่อน ให้มีชนักติดหลัง ชี้ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำ ไม่เกี่ยวกับเจรจา ยันไม่ใช่สร้างกระแสการเมืองกดดัน ส่วนฟ้องศาลโลกให้ กต.ไปดูรายละเอียด
วันนี้(8 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความกรณีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมยกร่างคำฟ้องกัมพูชา ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าแนวทางจะเป็นอย่างไร แต่เบื้องต้นเราสามารถดำเนินการฟ้องได้ภายใต้กฎหมายในประเทศ ซึ่งเมื่อฟ้องแล้วก็จะเป็นชนักติดหลังไป หากเขาพร้อมมาเคลียร์ ก็มาได้ หากไม่มาเคลียร์ก็ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหา มีความผิดทั้งอาญาและแพ่งโดยศาลไทย
ส่วนจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ ก็ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการ ซึ่งต้องให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดูในรายละเอียด ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดต่อประเทศ และต้องทำให้กัมพูชามารับผิดชอบกับสิ่งที่กระทำ
ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยมีอำนาจฟ้องร้องหรือไม่นั้น นายภูมิธรรมกล่าวว่าถือว่าเป็นความเห็นและเป็นคนละประเด็น ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลต้องการทำให้เห็นคือฝ่ายกัมพูชาได้ทำผิด กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ทำให้เสียหายและมีคนเสียชีวิต ซึ่งเราต้องฟ้องตามกระบวนการของไทย
เมื่อถามว่าจะไม่ใช้รูปแบบของศาลระหว่างประเทศใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่าไทยประกาศชัดเจนแล้วว่าไทยไม่ได้ยอมรับเขตอำนาจศาลโลก ส่วนกระบวนการจะเป็นอย่างไรก็ไปดูตามนั้น แต่ขณะนี้เราสามรรถใช้ องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือ อินเตอร์โพลได้ และอีกหลายอย่าง ซึ่งมีกระบวนการยุติธรรมอยู่
ส่วนหากถูกดำเนินคดีที่ไทยผู้ทีอำนาจฝั่งกัมพูชาก็ไม่สามารถเดินทางเข้าไทยได้ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องรอให้กระบวนการเริ่มต้น และดูว่าถึงขั้นไหน เพราะเจตนาของไทยคือฟ้องร้อง ส่วนจะไปถึงขั้นไหนก็ว่ากันไป
ส่วนกรณีที่ประชาชนต้องการฟ้องเอง โดยไม่รอรัฐบาล รัฐบาลจะอำนวยความสะดวกให้หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ขณะนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่อง เมื่อมีความเสียหายก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องฟ้องร้อง ซึ่งไม่ใช่เกมการเมือง หรือการสร้างบรรยากาศอะไรดังนั้นสิ่งที่ดำเนินการก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไป ส่วนการเจรจาก็ยังคงอยู่ การสร้างกระแสทางการเมืองมากดดันการอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของเรา
เมื่อถามว่ากรณีฟ้องผู้สั่งการได้ลิสต์รายชื่อแล้วหรือไม่ว่าจะฟ้องใครบ้าง นายภูมิธรรม กล่าวว่าปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมว่าไป