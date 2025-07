“จิราพร” ปาฐกถาพิเศษ GCNT Expo 2025 “ชูซอฟต์พาวเวอร์ ควบคู่ ESG ขับเคลื่อนอนาคตไทยยั่งยืน

วันนี้ (วันที่ 30 กรกฎาคม 2568) เวลา 14.30 น. ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน GCNT EXPO 2025 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand: GCNT) โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมโอกาสนี้ นางสาวจิราพร ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “มองอนาคตไทย พัฒนาพลังแห่ง Soft Power มุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thailand’s Future: Driving Forward Soft Power and ESG)” โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า โลกยุคใหม่เผชิญกับความท้าทายซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ความเหลื่อมล้ำ หรือความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน จึงจำเป็นต้องผลักดันการพัฒนาที่ผสมผสานเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ESG (Environmental, Social, Governance) จะเป็นเข็มทิศสำคัญของภาคเอกชน โดย Soft Power ของไทย อาทิ อาหาร การท่องเที่ยว และงานหัตถกรรม สามารถเสริมพลังได้อย่างมหาศาล หากผสานเข้ากับ ESG เช่น การส่งเสริมวัตถุดิบท้องถิ่นที่ยั่งยืนในอาหารไทย การท่องเที่ยวชุมชนที่รักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม หรือแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อโลกและสร้างรายได้อย่างเป็นธรรมให้กับชุมชน“นโยบายของรัฐบาลเพื่อไทย มุ่งเชื่อมโยง Soft Power เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านโครงการ One Family, One Soft Power (OFOS) ที่พัฒนาทักษะแรงงานด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ Local Growth Engine ที่ช่วยผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก ทั้งนี้ Soft Power ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ แต่คือการออกแบบอนาคต สร้างคุณค่า สร้างงาน และสร้างความภูมิใจให้กับคนไทย” นางสาวจิราพรกล่าวทั้งนี้ งาน GCNT Expo 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2568 โดยในปีนี้ GCNT ได้จัดงานขึ้นภายใต้หัวข้อ “รวมพลังประเทศไทย มุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Forward SDGs Faster Together)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงพลังภาคธุรกิจในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในปี 2573 โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ GCNT เพื่อสร้างความร่วมมือในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนางสาวจิราพร ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามดังกล่าว การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการหารือด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ SDGs เป็นต้น