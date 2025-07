“ภูมิใจไทย” เปิดตัว “จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล” ลูกสาว “ธีระ” ลงชิงเก้าอี้ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5

วันนี้( 7 ก.ค.) น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล หรือ อาจารย์อีฟ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ ว่า “เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. วันที่ 7 กรกฎาคม 2568 สมาชิกพรรคภูมิใจไทย จ.ศรีสะเกษ ให้ความไว้วางใจดิฉันเป็นตัวแทนลงสนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยตำแหน่งนั้นว่างลงดิฉันจึงขอใช้พื้นที่นี้ในการเสนอตัวต่อพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์ ขออาสาเป็นผู้แทน เป็นกระบอกเสียงของท่านในสภาฯ”สำหรับ น.ส.จินณ์วรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ เป็นลูกสาวของนายธีระ ไตรสรณกุล อดีตส.ส.ศรีสะเกษ ลงชิงเก้าอี้เลือกตั้ง สส. ศรีสะเกษ เขต5 โดยการเลือกตั้งปี 2566 นายธีระ พ่ายแพ้ให้กับ นายอมรเทพ สมหมาย จากพรรคเพื่อไทยและเมื่อนายอมรเทพ สมหมาย ส.ส. ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย เขต 5 เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ล่าสุดราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และ กำหนดให้วันที่ 14 -18 ก.ค.2568 เป็นวันรับสมัครเลือกตั้ง โดยให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งระหว่าง เวลา 08.30 -16.30 น.สำหรับประวัติของ น.ส.จินณ์ตวรรณ อายุ 39 ปี เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529 ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัวสำหรับประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี การสอนภาษาจีน ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (หลักสูตรสองสถาบัน), ภาษาจีน ศิลปศาสตร์บัณฑิต Beijing Union University (ได้รับทุนจาก International School of Beijing Union University)ระดับปริญญาโท หลักสูตรทวิปริญญาโท บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับปริญญาโท Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, Minzu University of China(ได้รับทุนจากสถาบันขงจื่อ Confucius Institute Scholarship (CIS))ส่วนประสบการณ์ทำงาน ผู้ชำนาญการประจำตัว สส. ศรีสะเกษ เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ ครูผู้ช่วย-ครู คศ.1 วิชาภาษาจีน โรงเรียนปรางค์กู่, โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา