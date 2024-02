เปิดรับสมัครแล้ว ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวน เรียนฟรีระดับอนุปริญญาโท/ป.โท/ป.เอก ประจำปี 2024

เป็นโครงการทุนการศึกษาโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบให้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ โดยจุดมุ่งหมายให้ผู้รับทุนการศึกษา นำทักษะความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศบ้านเกิด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีหลังเรียนจบ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง ใน 11 แห่งของสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ในปีการศึกษา 2025 สำหรับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดขอรับทุนได้ อาทิ- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate Change and the Environment)- การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)- ความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตร (Food Security and Agriculture)- พลังงานทดแทน (Renewable Energy)- ธรรมาภิบาล (Governance)- ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance)- วิศวกรรมโยธา (Civil engineering )- ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness)- วิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural science)- เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural technology)- เทคโนโลยีการอาหาร (Food technology)และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจสมัครและต้องการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านสาขาความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตร (Food Security and Agriculture) ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) และ พลังงานทดแทน (Renewable Energy) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษกำหนดเปิดรับสมัครแล้วไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครได้ที่ www.nzscholarships.govt.nz