“ไทย” ชูขับเคลื่อน 3 โครงการหลัก เพื่อประกาศความพร้อมเป็นผู้นำ “การแพทย์ดั้งเดิมอาเซียน”

การแพทย์แผนไทยฯ ประกาศความพร้อมเป็นผู้นำการแพทย์ดั้งเดิมอาเซียน ในเวที ASEAN Health Cluster 3ชูขับเคลื่อน 3 โครงการหลักยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพในภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดีถ้วนหน้า”สอดคล้องกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นน.พ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่าจากการที่คณะผู้แทนไทย นำโดยนพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และ น.ส.เบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ เดินทางไปร่วมงานการประชุมความร่วมมือด้านสุขภาพระดับภูมิภาค “ASEAN Health Cluster 3” ครั้งที่ 6 ที่ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอความก้าวหน้ากิจกรรมด้านการแพทย์ดั้งเดิมที่ไทยเป็นประเทศนำในแผนปฏิบัติการอาเซียนระหว่างปีพ.ศ. 2564-2568 และร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน ภายหลังปีพ.ศ.2568คณะผู้แทนไทยได้นำเสนอโครงการสำคัญที่ไทยเป็นหัวเรือใหญ่ในการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมในระบบสุขภาพ และพร้อมจะเป็นผู้นำในด้านนี้ โดยมีแผนขับเคลื่อน 3 โครงการหลักๆ ประกอบด้วย 1. คู่มือแนวนโยบายและการปฏิบัติด้านการแพทย์แผนดั้งเดิมในอาเซียน เอกสารสำคัญที่กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเชิงระบบจากประเทศสมาชิก ครอบคลุมทั้งด้านนโยบาย มาตรฐานการรักษา และข้อกำหนดทางกฎหมาย และแนวปฏิบัติการให้บริการจากประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในปี 2568 เพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาระบบบริการสุขภาพดั้งเดิมระดับภูมิภาค 2. การประชุม “ASEAN Conference on Traditional and Complementary Medicine” ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ 2–3 ก.ค.2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยตั้งเป้าเป็นเวทีแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ วิจัย และแนวปฏิบัติการใช้การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก ดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พร้อมส่งเสริมการบูรณาการเข้าระบบสุขภาพ ของประเทศสมาชิกและ 3. การพัฒนา “การเทียบเคียงมาตรฐานการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน” เป็นโครงการริเริ่มใหม่ในช่วงปี 2569–2570 มุ่งสร้างความ เท่าเทียมของมาตรฐานการรักษา และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั่วอาเซียน ผ่านการแลกเปลี่ยน Best Practices และองค์ความรู้ร่วมกัน“ทั้ง 3 โครงการสะท้อนบทบาทที่แข็งแกร่งของไทยในการขับเคลื่อนการแพทย์แผนดั้งเดิมในอาเซียน ไม่เพียงยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพในภูมิภาค แต่ยังสอดคล้องกับเป้าหมาย “Health for All” และการพัฒนาสังคมตามแนวทางแผนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) หลังปี 2568 ประเทศไทยยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคงในฐานะศูนย์กลางภูมิภาคด้านการแพทย์แผนดั้งเดิมและทางเลือก ด้วยการส่งออกองค์ความรู้และนวัตกรรมอันหยั่งรากจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนให้กับประชาชนอาเซียนในอนาคต” นพ.สุรัคเมธ กล่าว