"สมศักดิ์" เตรียมขนทีมบิ๊ก สธ. ฟาดแข้งกระชับมิตรสถานทูต UK 3 ฉลองความสัมพันธ์ 170 ปี

"สมศักดิ์" เผยเตรียมนำทีมบิ๊ก สธ. แข่งฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับ สถานทูต UK 3 มี.ค.นี้ ฉลองความสัมพันธ์ 170 ปี พร้อมเดินหน้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การแก้ปัญหาโรค NCDsวันนี้( 2 มีนาคม 2568 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Mrs. Anna Catherine Pearson, Economic and Sustainable Development Counsellor, The British Embassy in Bangkok เตรียมนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงสนามแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร กับ คณะสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ในวันที่ 3 มีนาคม 2568 เนื่องในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 170 ปี ตั้งแต่การลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง ที่สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีนายสมศักดิ์ เปิดเผยอีกว่ากระทรวงสาธารณสุขไทย และสหราชอาณาจักร (UK) มีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขหลายด้าน เช่น โครงการ Better Health Programme ที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) งานด้านสุขภาพจิต การพัฒนาระบบเพื่อจัดการโรคอุบัติใหม่ การพัฒนาวัคซีนและจีโนมิกส์ เป็นต้น สำหรับการเชิญชวนท่านเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรและคณะ ลงสนามแข่งขันฟุตบอลกับบุคลากรสาธารณสุขครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือเป็นแบบอย่างให้ประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงโรค NCDs ผ่านการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ“กิจกรรมครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น และคาดว่าความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขระหว่างสองประเทศ จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและจัดการกับความท้าทายใหม่ ๆ ทางสุขภาพร่วมกันต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว