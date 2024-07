ไทยร่วมเวที HLPF เร่งดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 30 และบรรลุเป้าหมาย SDGs

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2567) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council: ECOSOC) จัดการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจําปี ค.ศ. 2024 ระหว่างวันที่ 8-18 กรกฎาคม 2567 ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์ก ภายใต้หัวข้อหลัก “Reinforcing the 2030 Agenda and eradicating poverty in times of multiple crises: the effective delivery of sustainable, resilient and innovative solutions”โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 No Poverty เป้าหมายที่ 2 Zero hunger เป้าหมายที่ 13 Climate Action เป้าหมายที่ 16 Peace, Justice and Strong Institutions และเป้าหมายที่ 17 Partnerships for the Goals รวมทั้งเป็นเวทีระดมสมองจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกําหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน SDGs และมีการนําเสนอรายงานการทบทวน การดําเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของประเทศต่าง ๆ จํานวน 36 ประเทศ โดยวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมฯ ได้ร่วมรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ และร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าวด้วยทั้งนี้ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุม HLPF ค.ศ. 2024 ที่สะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองในระดับรัฐมนตรีของประเทศต่าง ๆ ที่จะร่วมกันดําเนินการเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และ SDGs โดยร่างปฏิญญาฯ สะท้อนประเด็นที่รัฐสมาชิกสหประชาชาติให้ความสําคัญร่วมกันในการผลักดันการบรรลุ SDGs ของโลกในภาพรวม