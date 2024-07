"หมอชัย" ย้ำไทยอยู่แถวหน้าท่องเที่ยวโลก เร่งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางภูมิภาค จัดปีการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ 2568

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ‘การท่องเที่ยวไทย’ ศักยภาพโดดเด่น ติดอันดับจากการจัดอันดับของหลายๆ สำนักจนกลายเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทาง (Destination) ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก ล่าสุดสำนักข่าว U.S. News และ ผู้ใช้บัญชี X ชื่อ World of Statistics จัดอันดับให้ ประเทศไทย เป็นประเทศที่สวยที่สุดอันดับ 4 จากกว่า 87 ประเทศ จากการจัดอันดับเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการต่อเนื่อง ประเมินแนวทางการทำงานเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมเยือน เร่งเครื่องผลักดันสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค พร้อมปักหมุดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยยิ่งใหญ่ในปี 2568โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สำนักข่าว U.S. News และผู้ใช้บัญชี X ชื่อ World of Statistics ซึ่งเป็นบัญชีที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติ การสำรวจ และการจัดอันดับในด้านต่างๆ จัดอันดับให้ ประเทศไทย เป็นประเทศที่สวยที่สุดอันดับ 4 จากกว่า 87 ประเทศทั่วโลก ต่อจากนิวซีแลนด์ กรีซ และอิตาลี ตามลำดับ อ้างอิงจากการตอบแบบสำรวจทั่วโลกที่เห็นว่าประเทศเหล่านี้มีทัศนียภาพสวยงามที่สุด โดยให้เหตุผลส่วนหนึ่งว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลก แม้ว่าการท่องเที่ยวจะมีสัดส่วนเพียง 7 % ของ GDP เท่านั้น ไทยเป็น “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม (land of smiles)” เป็นเมืองที่มีทั้งความคึกคัก ทันสมัย และตั้งอยู่เคียงคู่กับสถาปัตยกรรมโบราณ ชายหาด และวัด รวมทั้งยังเป็นแหล่งรวมของการนวดแผนไทย และอาหารไทยที่ขึ้นชื่อในด้านความสมดุลของรสชาติรวมทั้ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า ครึ่งปี 2567 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่อันดับต้นๆ ของโลกที่เกี่ยวเนื่องกับด้านการท่องเที่ยวในหลายสำนัก ซึ่งสะท้อนและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ไทยอยู่แถวหน้าของโลกในเรื่องการท่องเที่ยว ทั้งการจัดอันดับให้ กรุงเทพฯ เป็นอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุด เกาะภูเก็ต และเกาะสมุย เกาะที่ดีที่สุดอันดับ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อันดับ 2 สนามบินที่ดีที่สุด และการบินไทย สายการบินที่ดีที่สุดอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิก โดยนิตยสาร DestinAsian รวมถึงอันดับ 1 ประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุด โดยนิตยสาร CEOWORLD อ่าวมาหยา ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกอันดับ 5 โดยเว็บไซต์ BeachAtlas และอันดับ 2 ประเทศจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นในช่วง Golden Week โดย Agoda แพลตฟอร์มด้านการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลก“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้ละเลยศักยภาพด้านอื่น อย่างไรก็ดี ได้สั่งการ ประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงานและนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมกันทำงานอย่างแข็งขัน เดินหน้าแผนการท่องเที่ยวในช่วง low season ของไทย เตรียมแผนสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ให้ตอบโจทย์ เชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองน่าเที่ยว นำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน” นายชัย กล่าว