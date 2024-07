“จิราพร” ชวนจับตา ปรับโฉม “NBT” รับปีที่ 36 เปิดวิชั่น “เศรษฐา-แพทองธาร” ดันสื่อรัฐเชื่อมไทยสู่สากล

วันนี้ (8 ก.ค.) นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 มีการจัดงาน “ก้าวสู่ปีที่ 36 NBT NEW ERA” ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (National Broadcasting Services of Thailand หรือ NBT) ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครนางสาวจิราพร เปิดเผยว่า ในงานดังกล่าว นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เชื่อมโยงการสื่อสารภาครัฐ จากไทยสู่สากล” รวมถึง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาชอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ จะได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สื่อกับการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์” ในขณะที่ตนจะเป็นผู้แถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยเรื่อง “หลอมรวมสื่อโทรทัศน์กับสื่อใหม่ให้ก้าวสู่ยุคสังคมดิจิทัล” เพื่อชี้ทิศทางการปรับโฉมยกระดับช่อง NBT ในอนาคต“เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศงานแสดงวิสัยทัศน์และปาฐกถาพิเศษ “ก้าวสู่ปีที่ 36 NBT NEW ERA” ตลอดจนเวทีเสวนาอนาคตสื่อว่าด้วยประเด็น “มองกระแสโลก ความท้าทาย และนวัตกรรมใหม่ในวงการสื่อ” ที่จะเผยแพร่ให้รับชมได้ทางช่อง NBT2HD และทาง Facebook : Live NBT2HD ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปค่ะ” นางสาวจิราพร กล่าว