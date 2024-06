กระทรวงพลังงานเร่งเดินหน้าเปิดซื้อขายไฟฟ้าสะอาดรูปแบบ Direct PPA ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

วันที่ 25 มิ.ย.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ เรื่องสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติวันนี้ คือ การเร่งรัดจะทำให้การเปิดการซื้อขายไฟฟ้าสะอาด ในรูปแบบ Direct PPA ให้ได้ภายในปีนี้ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการที่จะใช้ไฟฟ้าสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้มาลงทุน เช่น Data Center, Advanced Electronics และ Battery โดยเป้าหมายนำร่องกำหนดไว้ที่ 2,000 เมกะวัตต์ โดยให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ BOI ทำงานร่วมกัน ในรายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดำเนินการ โดยให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมด้วยครับในขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียน เช่น มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปินส์ ต่างก็เปิดรับที่จะดำเนินการเรื่องนี้ หากเราดำเนินการล่าช้า ก็ไม่ต่างจากการถอยหลังเพราะทุกประเทศเดินหน้าไปหมดแล้วครับ ไฟฟ้าสะอาด คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญมาก ๆ และ Direct PPA จะเป็นตัวปลดล็อกให้ไทยสามารถใช้ศักยภาพพลังงานสีเขียวที่เรามีอยู่แล้วได้อย่างเต็มที่ครับThe launch of the direct PPA for renewable energy by the end of 2024 was the main agenda for discussion of today’s National Energy Policy Committee meeting. The initial piloted goal of 2,000 MW, details of which to be worked out by the Ministry of Energy, the Energy Regulatory Commission, and the Board of Investment of Thailand, will cater to the needs of investors in the data center, advanced electronics, battery, and other future s-curve industries.My government is committed to our renewable and sustainable future !!!Thailand is serious and committed to our green transition !!!