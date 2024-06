ทส.เชิญร่วมงาน "วันทะเลโลก" ฟรี 8 มิ.ย.-7 ก.ค.นี้ ที่สยามพารากอน

วันนี้(8 มิ.ย.) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ซึ่งพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับนโยบายโดยในวันนี้ จะไปเป็นประธาน ณ Sea Life Bangkok Ocean World สยามพารากอน กรุงเทพมหานครด้วยน.ส.เกณิกา กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2567 ว่าวันทะเลโลกปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Awaken New Depth” หรือ "ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร" นั้น ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ซึ่งดูแลด้านนี้โดยตรงได้เตรียมการจัดแสดงสื่อที่น่าสนใจ อาทิ สารคดีสั้นชุด “Uncover the Blue Ocean” จำนวน 5 เรื่อง เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ สารคดีชุด วาฬบอกที 3 ตอน เต่ามะเฟือง – การอนุบาลเต่ามะเฟือง Satellite tagging และ The 8th Continent – a journey into the infinite blue รวมถึงนิทรรศการภาพสื่อความหมายกระตุ้นการอนุรักษ์มหาสมุทร “Inspiring Ocean Conservation through the Lens” จำนวน 71 ภาพ นอกจากนี้ ในห้วงเวลาเดียวกัน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 ก็มีการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกใน 10 จังหวัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้วย“รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน พาครอบครัวมาเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เพื่อรวมพลัง ร่วมกันรณรงค์อนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทร เพื่อได้ความรูัและกระตุ้นการลงมือทำในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไปด้วยกันอีกด้วย” น.ส.เกณิกา กล่าว