“เต๋า เศรษฐพงศ์” ร่วมเปิดตัวแคมเปญใหญ่ “Commit To Climate SS3” เน้นใส่ใจสิ่งแวดล้อมครบทุกมิติ

ในฐานะผู้นำด้านบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Green Insurer มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้าน Climate Change & Biodiversity หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายด้านชีวภาพ เปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหญ่ประจำปี “Commit To Climate Season 3” เน้นใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น ใส่ใจมากขึ้น ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่งยืนกล่าว “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่น และให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่อง Climate Change & Biodiversity ที่ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ และกลุ่มแอกซ่าทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย ทั้งด้านการสร้างความตระหนักรู้ และการลงมือทำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอด 26 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้แคมเปญ “Commit To Climate” เป็นหนึ่งในแคมเปญที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยแคมเปญในซีซั่น 1 และ 2 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุบาลสัตว์ในท้องทะเล การสร้างพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งรณรงค์ ลด ละ เลิก กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยทั้งสองซีซั่นได้ยอด Reach ที่สูงมากถึง 3.6 ล้าน reach นอกจากนั้นทุกการเข้าร่วมกิจกรรมของทุกคน ยังถูกแปลงเป็นเงินแล้ว กว่า 300,000 บาท ที่นำไปร่วมสนับสนุนโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นในปีนี้ 2024 ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่รอบด้านยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกมิติ โดยแคมเปญ “Commit To Climate Season 3” ดำเนินการภายใต้ในธีม Climate Change & Biodiversity และได้รับเกียรติจาก CR Influencer ของบริษัทฯนักร้อง นักแสดงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มาร่วมประชาสัมพันธ์ และผลักดันแคมเปญดังกล่าวให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการรักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแบบง่าย ๆ ผ่าน 4 กิจกรรม ที่บริษัทฯ จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี ดังนี้ร่วมตกแต่งบ้านน้องเต่าออนไลน์ ซึ่งทุกๆ การเล่นจะถูกแปลงเป็นเงิน 5 บาท เพื่อร่วมปลูกหญ้าทะเลแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลในจังหวัดภูเก็ตกิจกรรมคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกประเภทตามสีของถังขยะผ่านทางออนไลน์ โดยทุกการเข้าร่วมกิจกรรมจะถูกแปลงเป็นเงิน 5 บาท เพื่อสนับสนุนในการซื้อถังขยะและมอบให้กับหน่วยงานในจังหวัดกรุงเทพมหานครกิจกรรมเล่นเกมส์ออนไลน์ขุดแนวร่องกันไฟ เพื่อช่วยยับยั้งไฟป่า โดยทุกการเข้าร่วมกิจกรรมจะถูกแปลงเป็นเงิน 5 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทำแนวกั้นไฟ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงรายมาลด ละและเลิกทำสิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ผ่านเกมออนไลน์ จับผิดภาพ หาสาเหตุที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งทุกการเข้าร่วมกิจกรรมจะถูกแปลงเป็นเงิน 5 บาท เพื่อบริจาคสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลสัตว์เกษตร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ จักรยานไฟฟ้า จำนวน 1 รางวัลสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ที่ Facebook page https://www.facebook.com/hearts.in.action.volunteers และโซเซียลมีเดียของคุณเต๋า ผ่าน Facebook page และ Instagram: Taophiangphor หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง