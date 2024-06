นายกฯ ตระเวนขึ้นเหนือ 7-9 มิ.ย.ร่วมกิจกรรม "เมืองล้านนาน่าเที่ยว" เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวเขตภาคเหนือ "เมืองล้านนาน่าเที่ยว"ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ,นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ,นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ( กปร.)ร่วมคณะโดยในวันศุกร์ที่ 7 มิ.ย.เวลา 13.30 น.นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน41 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยเครื่องบิน Airbus-320 ของกองทัพอากาศ ก่อนออกเดินทางไปยังโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยขบวนรถยนต์ ก่อนที่เวลา 15.45 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปยังสวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ เทศบาลต้าบลสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.สันทรายจ.เชียงใหม่ โดยขบวนรถยนต์ เพื่อเยี่ยมชมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข ณ สวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ ก่อนพักค้างคืนที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับภารกิจในวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. นายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนโดยเวลา 09.45 น. นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางไปยังตลาดจริงใจมาร์เก็ต ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดเมืองน่าเที่ยว” และเยี่ยมชมบูธ ณ ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เวลา 11.00น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน) ณ ห้องประชุมตลาดจริงใจมาร์เก็ตในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูนโดยขบวนรถยนต์ เพื่่อสักการะพระธาตุหริภุญชัย พร้อมพบปะชุมชนทำโคมลำพูน (ผู้ผลิตโคมบูชาส่งให้วัดเพื่อพุทธศาสนิกชนได้บูชาช่วงเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน) และพบปะกลุ่มคนถีบสามล้อลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เวลา 13.30 น. เดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน โดยนายกรัฐมนตรี นั่งรถสามล้อ เยี่ยมชมพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูนเวลา 13.55 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังร้าน Aq Bur old town คาเฟ่ย่านเมืองเก่าลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูนโดยนั่งรถราง เยี่ยมชมร้านกาแฟเผ่าอาข่า และพักผ่อนอิริยาบถ ณ ร้าน Aq Bur old town คาเฟ่ย่านเมืองเก่าลำพูน เวลา 14.20 น.เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน ต.ในเมือง โดยนั่งรถรางชมเมือง (ผ่านวัดสันป่ายางหลวง) เยี่ยมชมขั้นตอนเลี้ยงหม่อนไหม "เศรษฐกิจพอเพียง" การสาธิตการทอผ้าไหมยกดอก การทำผ้ามัดย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ และชิมอาหารถิ่น Signature ณ ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูนเวลา 14.45น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปยังเตาชวนหลง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน โดยขบวนรถยนต์ เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตเซรามิค และผลงานจิตรกรรมบนจานกระเบื้อง เครื่องปั้นดินเผา กิจกรรม Workshop วาดหรือปั้นเซรามิค ณ เตาชวนหลง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เวลา 15.25 น. เดินทางไปยังสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน เยี่ยมชมตัวอย่างเจ้าของกิจการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประยุกต์ และพักผ่อนอิริยาบถ ก่อนเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนต้าบลน้ำดิบ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อพบปะประชาชน และรับฟังปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค เวลา 16.50 น. เดินทางกลับที่พักจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.เวลา 09.00 น.นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางไปยังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางโดยขบวนรถยนต์ เพื่อเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง การสาธิตการทำสมุนไพรบำรุงกำลังช้าง และการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีของคณะ เดินทางไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา เพื่อสักการะพระธาตุลำปางหลวง และชมเงาพระธาตุกลับหัว (Unseen in Thailand) เวลา 11.15 น. เดินทางไปยังร้านข้าวแต๋นทวีพรรณ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา เยี่ยมชมการสาธิตขั้นตอนการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม และชมผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโมในบรรจุภัณฑ์ต่างๆเวลา 11.50น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปยังร้านครัวเนื้อหอม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง เพื่อชมการสาธิตการทำกะเพราเนื้อ (แชมป์ World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023) และรับประทานอาหารกลางวันเวลา 13.30น. นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านแจ้ซ้อน หลังเสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 15.45 น.นายกรัฐมนตรี เดินทางออกท่าอากาศยานลำปาง ไปยังท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน ATR ของกองทัพอากาศ โดยเดินทางไปกรุงเทพมหานครในเวลา 17.00 น. ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวเขตภาคเหนือ "เมืองล้านนาน่าเที่ยว"