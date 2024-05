“ประภัตร” เปิดบ้านจัดเต็มกลองยาวรับ ยก พท.- ชทพ.อยู่เกื้อหนุนกัน นายกฯปลื้มคนสุพรรณ หยอดกลับมาอีก

วันนี้ (10 พ.ค.) เวลา 17.00 น.นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงบ้านเรือนไทย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นบ้านเรือนไทยของ นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็น ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเมื่อนายกฯเดินทางถึงได้มีการแสดงรำกลองยาวต้อนรับ พร้อมผูกผ้าขาวม้าต้อนรับด้วย ทั้งนี้ ได้มีการขึ้นป้ายสีแดง เป็นรูปนายกรัฐมนตรี พร้อมข้อความระบุว่า ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีขอต้อนรับ “ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ด้วยความยินดียิ่งเราไม่เคยลืมกัน”ต่อมา นายกฯ ได้เดินเยี่ยมชมบูธโอทอปของดีต่างๆ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ บูธปลาร้าสับ อ.ศรีประจันต์ บูธต้มโคล้งปลา บูธเปลถักแบบโบราณ โดยนายกฯ ยังชิมทับทิมกรอบ และยังได้ทดลองตอกลายบนผ้าด้นมือ ของ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ก่อนถ่ายภาพร่วมกันกับประชาชนที่มาร่วมงานด้วยจากนั้น นายกฯ ได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร 17 เมนู กับ นายประภัตร มี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) โดย นายประภัตร ได้แนะนำเมนูต่างๆ โดยเฉพาะเมนู ไข่พะโล้ ว่า อดีตนายกฯทักษิณ ชอบกินมากโดย นายประภัตร กล่าวว่า ตนตื่นเต้นจริงๆ ไม่ได้มาพูดอย่างนี้ ตนเตรียมงานมา 3-4 วัน วันนี้ตื่นเต้น ทุกคนมา 500 ชีวิต ที่มาร่วมงาน และบ้านหลังนี้ มีนายกฯ มาเยือนแล้ว 4 คน คนแรกคือ นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกฯ ตนอยู่กับท่านมาปีนี้เป็นปีที่ 49 ตั้งแต่ปี 2518 เมื่อกี้ท่านนายกฯถามตนว่า เป็น ส.ส.มาเมื่อไหร่ ตนเป็นมาเกือบจะ 20 สมัย ตั้งแต่ปี 2518 ไม่ได้คุยเราอยู่กันอย่างนี้มาโดยตลอด นายกฯคนที่ 2 เป็นประวัติศาสตร์ คือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ตั้งแต่ปี 2549 ตนเคยบอก นายกฯ เศรษฐา ว่า ตนเคยร่วมงานกับนายทักษิณ ตั้งแต่เป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทย คนที่ 3 คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี มาเมื่อปี 2564 และคนที่ 4 นายเศรษฐา ที่มาเยือน นี่เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่พวกเราอยู่กันมาพรรคเพื่อไทย กับพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) มาตั้งแต่ยุคนายบรรหาร ช่วยเกื้อหนุนแก้ไขปัญหาพัฒนากันมาโดยตลอด และตนดีใจมากที่ท่านนายกฯมาในวันนี้ด้าน นายวราวุธ กล่าวด้วยว่า วันนี้ชาวจังหวัดสุพรรณขอบคุณนายกฯที่ให้เกียรติมาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเล็กๆ ให้เกียรติมาดูแลความเดือดร้อนของพี่น้อง ซึ่งหลักแล้วมีอยู่เรื่องเดียว คือ เรื่องน้ำ ต้องเรียนว่า นายกฯ มีภารกิจมากมาย แต่นายกฯให้ความสำคัญกับทุกจังหวัดที่เดินทางลงไป ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี คาดหวังว่าจะได้รับการดูแล ถือว่าเป็นเกียรติของพี่น้องชาวสุพรรณบุรี พวกเราทุกคนดีใจมากและหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับนายกฯอีกขณะที่ นายกฯ กล่าวว่า สวัสดี นายประภัตร เจ้าของบ้าน นายวราวุธ ส.ส.ทีมงาน และประชาชนชาวสุพรรณบุรีทุกท่าน ยินดีมากที่ได้มาเยือนในวันนี้ ยอมรับสมัยที่ไม่ได้เป็นนักการเมือง ผ่านไปผ่านมา ไม่เคยมานอนค้าง พอได้ทานข้าวบ้าง แต่เป็นนายกฯก็ถือว่ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรก ทราบดีถึงปัญหาน้ำ และอดีตนายกฯ นายบรรหาร ก็เป็นที่รักของท่านทุกคน ท่านทำไว้ดีมาก และบุตรชายนายวราวุธ ได้มาสานต่อร่วมกับ ส.ส.ในพื้นที่ มีความผูกพันกับพี่น้องประชาชนมากมายหลายคนและทุ่มเท กายใจให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี ก็อยากมาดู ซึ่งวันนี้ต้องยอมรับมีความปลื้มปีติอย่างยิ่ง ที่ได้มาในวันนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นนายกฯ คนที่ 4 ที่ได้มาที่นี่ แต่ยืนยันแม้จะตัวใหญ่แต่ภาษาไทยไม่แน่ใจ ใช้คำว่าอะไรแปลภาษาอังกฤษใช้คำว่า humbled with the whole expereince ทั้ง 3 ท่านเป็นนายกฯในตำนานทั้งนั้น ขออนุญาตมาเรียนรู้ มารู้จักกับพี่น้องประชาชนที่นี่ ทุกคนมีความซาบซึ้งใจอีกครั้งที่ทุกท่านให้รับการต้อนรับกระผมเข้าใจว่าอย่างเต็มใจและดูได้จากแววตาและจะกลับมาอีกผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเมนูมื้อเย็นในวันเดียวกันนี้ มีทั้งหมด 17 เมนูพื้นบ้านอาหารคาว-หวาน ประกอบด้วย กุ้งทอดเกลือ, พะโล้, ยำใหญ่, ปลาม้า 3 รส, ปลาช่อนชมสวนสมุนไพร, แกงบวน, ปลาร้าหัวตาล, แกงบอน, จั๊บฉ่ายกล่ำปลี, แกงส้มไหลบัว-ดอกสลิด, ปลาสลิดทอด, ไก่ผัดสมหวัง (แห้ว), น้ำพริกปลาสลิด+ผักสด, แกงไก่ไทยหน่อไม้สด, หมูแดดเดียว, ต้มยำไก่บ้าน, ไก่ต้มน้ำปลา ส่วนเมนูของหวาน ประกอบด้วย ทับทิมกรอบ, ข้าวเหนียวถั่วดำ และ ขนมชั้นโดย นายกฯ จะพักค้างคืน 1 คืน ก่อนลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 11 พ.ค.นี้