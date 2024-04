“กล้ามั้ย”? “ไพศาล” ถาม “จันทร์ส่องหล้า” มี 3 ชื่อ เหมาะนั่ง รมว.ต่างประเทศ “สมชัย” เสียดาย “ปานปรีย์” ชี้ ครม.ใหม่ ปชช.ส่ายหน้า

“ไพศาล” ชง 3 ชื่อ ถาม “จันทร์ส่องหล้า” จะกล้าดัน “พรหมินทร์-อุ๊งอิ๊ง-นพดล” นั่งรมว.ต่างประเทศไหม ถ้าเป็น “หมอมิ้ง” ก็ให้ “อุ๊งอิ๊ง” นั่งเก้าอี้เลขาธิการนายกฯ แทน “สมชัย” ให้กำลังใจ “ปานปรีย์” ชี้ ครม.เศรษฐา 1/1 ขาดทุนหน้าตาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(29 เม.ย.67) นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า“บ้านจันทร์ส่องหล้าจะกล้าไหม???ทำท่าจะล่มปากอ่าว เสียฤกษ์หมดแต่เมื่อเป็นไปแล้วคือรัฐมนตรีต่างประเทศลาออก หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าตั้งรัฐมนตรีไม่ถึง 24 ชั่วโมงซึ่งพอเข้าใจได้ว่า เป็นผลมาจากการยึดตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนั่นเอง!!!ปัญหาต่อไปคือจะตั้งใครเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ ซึ่งคนทั้งหลายก็ไม่ปรารถนาจะให้เอาอดีตข้าราชการประจำ จากกระทรวงการต่างประเทศมาทำหน้าที่เหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วดูแล้วก็เห็นเหมาะอยู่ 3 คนหนึ่ง นายแพทย์พรหมินทร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยดูแลกระทรวงการต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเป็นสายตรงสายลึกด้วยสอง คือคุณอุ๊งอิ๊ง แต่จะเป็นขี้ปากชาวบ้านมากเกินไปคาดว่าคงจะถนอมเอาไว้ก่อน และถ้าหากนายแพทย์พรหมมินทร์ ไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็อาจตั้งคุณอุ๊งอิ๊งเป็นเลขาธิการนายก เป็นนายกเล็ก แทนนายแพทย์พรหมมินทร์ เหมือนท่านประสงค์ สุ่นศิริ ในสมัยป๋าเปรมก็ได้ ก็เท่ากับได้ฝึกงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปด้วยเลยคนที่ 3 คือ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ คุณนพดล ปัทมะ แต่ก็จะกลายเป็นขี้ปากเรื่อง MOU กับเขมรไม่มีที่สิ้นสุด จนไม่เป็นอันทำงานก็คอยดูวิสัยทัศน์ในการตั้ง รัฐมนตรีต่างประเทศครั้งนี้กันสักหน่อย”ขณะเดียวกัน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “ให้กำลังใจเพื่อนปานปรีย์” ระบุว่า“ปานปรีย์เรียนนิติจุฬา 19 รุ่นเดียวกับผม แต่ไม่รู้จักกันเพราะผมเรียนปีเดียวและไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียนเท่าไร มาเรียนร่วมชั้น ปปร. 4 ด้วยกันอีกทีเมื่อราว 20 ปีที่ผ่านมาผมมาจากสาย NGO ส่วนปานปรีย์มาจากสายการเมือง เราคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกัน และยอมรับว่าเขาเป็นคนตรงและมีความรู้ความสามารถไม่น้อยวันที่เขารับตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ ผมยังชมว่า นี่คือคนที่เป็นหน้าเป็นตาของ ครม.ชุดนี้ยิ่งทราบว่า ในตำแหน่งรองนายก เขากำกับดูแล กพ. กพร. สภาพัฒน์ ผมคิดในใจว่านี่แหละ put the right man to the right job เพราะปานปรีย์จบโทและเอก ด้าน Public Administration และรู้เรื่องระบบราชการเป็นอย่างดีในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ ผมแอบดูห่าง ๆ แต่ก็เห็นความทุ่มเทในการเจรจาต่างประเทศ แม้บางเรื่องอาจดูช้าไปบ้าง แต่เข้าใจว่าคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่โผงผางมากหรือพูดเร็วไปไม่ได้เมื่อมีข่าวว่า เขาจะถูกปรับเหลือตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเดียว ผมยังคิดว่า น่าจะเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วและน่าจะเป็นการดีที่ทุ่มเทอย่างเดียวการตัดสินใจลาออกของปานปรีย์ น่าจะเป็นเรื่องของการไม่คุย ไม่ให้เกียรติ อยากตั้งก็ตั้ง อยากเอาออกก็เอาออก ซึ่งเขารับไม่ได้การดำรง 2 ตำแหน่ง ไม่ได้ทำให้เขาได้เงินค่าตอบแทน 2 เท่าเหมือนที่บางคนเข้าใจผิด เพราะแม้จะมี 2 ตำแหน่งงานมากขึ้น 2 เท่า แต่ก็รับได้เพียงตำแหน่งเดียวที่เงินสูงกว่า คือ ตำแหน่งรองนายก ซึ่งเงินสูงกว่ารัฐมนตรี 4,000 กว่าบาทเท่านั้นปรับ ครม.ครั้งนี้ จึงดูเหมือนรัฐบาลจะขาดทุนมากขึ้น เพราะหน้าตาคนมาใหม่หลายคนประชาชนก็ส่ายหน้า ยิ่งปานปรีย์ลาออกอีก ยิ่งเสียโอกาสได้คนเก่งและทุ่มเทมาอยู่ใน ครม. เข้าใจและให้กำลังใจเพื่อนปานปรีย์ครับ”